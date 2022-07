Mario Bätzel aus Bad Berleburg: B 480 dreispurig ausbauen

Bad Berleburg. Für den 47-jährigen Altenpfleger spielen Baustellen eine große Rolle im Leben. Warum, das erzählt er hier im Interview mit unserer Redaktion.

Der Straßenbau – er spielt in Wittgenstein eine große Rolle. Aber auch im Leben von Mario Bätzel, obwohl er eigentlich Altenpfleger ist. Doch in seiner Freizeit ist er mit der Kamera unterwegs – um Baustellen zu fotografieren. Warum, das erzählt er im Interview mit unserer Redaktion. Dabei spricht Bätzel auch über drängende Baumaßnahmen – und darüber, dass Straßenbauer mehr wertgeschätzt werden sollten.

Straßen-Baustellen in Wittgenstein – brauchen wir die bei der oft schlechten Qualität der Fahrbahnen nicht eigentlich viel häufiger? Wo wäre es aus Ihrer Sicht als Autofahrer denn besonders nötig?

Ein Bedarf an der Sanierung unseres Verkehrswegenetzes ist unbestritten. Problem ist aber, dass diese Maßnahmen koordiniert werden müssen, um ein Verkehrschaos zu verhindern. Ein weiteres Problem ist die Zuständigkeit. Es gibt bei uns in Wittgenstein einige Straßen, die es dringend nötig hätten, saniert oder sogar ausgebaut zu werden. Zum Beispiel die L 718 zwischen Sassenhausen und Bad Laasphe oder die B 480 zwischen Dödesberg und dem Albrechtsplatz. Hier sollte auch überlegt werden, diesen Abschnitt abwechselnd dreispurig auszubauen. Wenn ich sehe, wieviel Schwerlastverkehr da hoch und runter fährt – und dann bin ich auch noch mit meinem Auto dahinter – dann wäre das eine Option. Auch für den Winter: Wie oft ist die B 480 gesperrt, weil wieder einmal ein Lkw quersteht? Auch die L 721 zwischen Girkhausen und der Schmelzhütte ist dringend sanierungsbedürftig. Mal ganz abgesehen von vielen Wohnstraßen, die in einem schlechten Zustand sind.

Was meinen Sie: Können heimische Bauunternehmen die zahlreichen Aufgaben auch in Zukunft stemmen?

Es wäre wünschenswert, wenn die heimischen Baufirmen dies allein stemmen könnten. Aber nicht jede Wittgensteiner Baufirma ist auch im Straßenbau aktiv. Von daher müssen auch auswärtige Baufirmen beauftragt werden.

Wie kommt man als Altenpfleger bei der Mobi-Care Wittgenstein GmbH zu dem Hobby, Baustellen zu fotografieren und bei Facebook zu präsentieren? Ist das ein guter Ausgleich zu Ihrem sicherlich stressigen Beruf?

Fotografieren mache ich schon mehr als 30 Jahre – früher nicht so zielgerichtet wie heute. Die Faszination Baumaschinen entstand in meiner frühen Jugend, als ich die Gelegenheit hatte, mit meinem Stiefvater im Lkw mitzufahren. Er hat damals bei der Fritz Herzog AG gearbeitet.

Was meine Arbeit als Altenpfleger und Praxisanleiter für die Auszubildenden angeht, empfinde ich dies nicht als stressig. Stress macht man sich in erster Linie selbst. Es ist eine Sache der inneren Einstellung. Aber natürlich gibt es Momente, in denen der Beruf nicht so einfach und schön ist. Im Beruf habe ich das Glück, einen guten Arbeitgeber zu haben und unseren Nachwuchs auszubilden.

Mein Hobby ist natürlich ein guter Ausgleich zu meinem Beruf.

Fotografiert für seinen Facebook-Auftritt auf Wittgensteins Baustellen: Mario Bätzel aus Bad Berleburg. Foto: Eberhard Demtröder

Wie profitieren die heimischen Bauunternehmen von Ihren Foto-Aktionen auf Baustellen? Hat das auch etwas mit Wertschätzung zu tun?

Ob und wie die Baufirmen von meinen Foto-Aktionen profitieren, können nur die Firmen selbst beantworten. Es würde mich aber freuen, wenn sie mein Engagement positiv sehen.

In erster Linie mache ich die Bilder aus eigenem Interesse. Aber daraus hat sich mittlerweile viel mehr entwickelt. Natürlich bringe ich den Mitarbeitern in der Baubranche viel Wertschätzung entgegen. Und die Rückmeldungen, die ich bekomme, sind positiv. Was mich natürlich sehr freut und mich motiviert, weiter zu machen.

Welchen Informationswert hat

Ihre Facebook-Präsenz für die Öffentlichkeit?

Die Gruppe „Bauunternehmen und Baustellen in Wittgenstein“ ist eine geschlossene Gruppe, in der ich der einzige Administrator bin. Nicht jeder bekommt von mir den Zutritt. Die Mitglieder in dieser Gruppe sind überwiegend selbst in der Baubranche tätig, aber auch immer mehr externe Mitglieder gesellen sich dazu. In dieser Gruppe wird respektvoll miteinander umgegangen.

Das ein oder andere Foto zeige ich auch auf meinem eigenen Account und stelle die Bilder öffentlich. Ich hoffe, dass ich damit eine positive Werbung für die Baubranche machen kann.

Was fasziniert Sie an den Baufahrzeugen und Baumaschinen, die da so im Einsatz sind?

Wie gesagt: Die Faszination entstand bereits in meiner frühen Jugend.

Ich finde die Technik spannend und staune oftmals, was heute alles möglich ist. Auch die Weiterentwicklung der Technik fasziniert mich.

Ein Beispiel: Als ich damals mit meinem Stiefvater mitgefahren bin, hatte der Lkw 240 PS bei 40 Tonnen Gesamtgewicht – und heute? Haben die Lkw oftmals mehr als doppelt so viel PS bei gleichem Gewicht. Servolenkung und die ganzen Unterstützungssysteme gab es nicht. Damals wurde mit der Motorbremse gearbeitet, ABS war ein Fremdwort.

Mich interessieren auch sehr stark historische Bilder. Wenn ich einen alten Bagger oder Baukipper sehe, dann werde ich wieder zum Kind im Manne.

Saßen Sie schon einmal selbst am Steuer einer solchen Maschine?

Eine Baumaschine durfte ich bisher nicht selbst steuern. Natürlich hätte ich da Interesse daran. Auf einem Lkw bin ich schon öfter mitgefahren, zuletzt in der vergangenen Woche. Mit meinem Führerschein darf ich auch nur bis 7,5 Tonnen Gesamtmasse fahren.

Was ist eigentlich aus Ihrer Homepage www.bigtrans.de geworden?

Die Homepage existiert schon einige Jahre nicht mehr. Seit ich aktiver im Bereich Social media unterwegs bin, ist dies eher zu meiner Plattform geworden. Auch die Pflege einer Homepage ist sehr umständlich und zeitintensiv.

Baufahrzeuge im Miniaturformat 1:87 – das sind die eigentlichen Sammel-Objekte für Mario Bätzel. Foto: Eberhard Demtröder

„Mein Hobby ist der Modellbau im Maßstab 1:87“, bekennen Sie im Internet bei bauforum24.biz. „Dabei baue ich überwiegend Schwertransport und Krane und seit kurzem auch Baufahrzeuge. Ich bin dabei, mir eine fiktive Abbruchfirma mit Kranverleih aufzubauen, ähnlich einer Firma in meiner Nähe.“ Wie läuft’s denn mit diesem Hobby?

Seit der Geburt von meinem dritten Kind ist mein Hobby Modellbau eher in den Hintergrund gerückt. Meine Sammel-Leidenschaft ist aber noch vorhanden. Leider ist dieses Hobby aber sehr teuer geworden. Die Preispolitik der Modell-Hersteller ist leider sehr abschreckend – und ich muss mir gut überlegen, ob ich mir ein Modell kaufen kann. Kostete so ein Baukipper-Modell damals noch acht, neun Mark, bekomme ich es heute nicht unter 15, 20 Euro.

Bei der Bad Berleburger Feuerwehr engagieren Sie sich als Feuerwehrmann ebenso wie beim DRK in Winterberg. Sind das für Sie ganz einfach wichtige Engagements im sozialen Bereich?

Seit meinem 18. Lebensjahr bin ich in einer Hilfsorganisation tätig. Allerdings bin ich nach mehr als 25 Jahren beim DRK zur Feuerwehr gewechselt. In der Löschgruppe Girkhausen bin ich sehr gut aufgenommen und integriert worden. Es ist eine sehr gute Kameradschaft. Ich muss noch viel lernen, doch es macht mir Spaß.

Wie unterstützt Sie Ihre Familie bei Ihren diversen Hobbys?

Ohne die Unterstützung durch meine Familie wäre das Ausleben meiner Hobbys gar nicht möglich. Ich bin dankbar, eine so gute Partnerin zu haben.

