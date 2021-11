Martin Kroh: Nach dem Abi direkt zur Polizei

Martin Kroh ist 54 Jahre alt, in Bad Berleburg geboren und aufgewachsen. Hier lebt der frühere passionierte Handballspieler heute noch. Er ist verheiratet und hat drei erwachsene Kinder.

Nach dem Abitur am Johannes-Althusius-Gymnasium ging Kroh 1986 direkt zur Polizei. Nach Dienstzeiten in Bonn und an der Fachhochschule in Köln wechselte Kroh 1995 zur Kriminalpolizei nach Siegen.

Seinen Start bei der Kripo hatte er als Mord- und Brandermittler. Zuletzt war er nach Stabsverwendungen Leiter der Führungsstelle und stellvertretender Leiter der Kriminalpolizei in Siegen-Wittgenstein.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein