Martin Vahland aus Banfe: Mit sozialer Ader ins nächste Jahr

Zwischen Kronleuchter und Blumen-Sockel: Was der Banfer Haushaltsauflöser Martin Vahland im eigenen Unternehmen zwischenlagert, könnte schon bald interessierte Abnehmer finden.

Banfe. Der Haushaltsauflöser hat für 2022 schon neue Projekte im Blick. Eine Spenden-Aktion für die Festhalle in seinem Heimatort ist schon angelaufen.

Februar 2021: Der Banfer Haushaltsauflöser Martin Vahland eröffnet einen eigenen Laden an der Bahnhofstraße in Bad Laasphe – für Möbel, und Haushaltsgegenstände, die „noch verwertbar“ sind. Eine wichtige Zielgruppe dabei: Hilfsbedürftige, die sich zum Beispiel Möbel eigentlich nicht leisten können – und sie bei Vahland gratis vermittelt bekommen. Inzwischen ist der Laden namens „Schrott und Schröttchen“ zwar fast schon wieder Geschichte, doch: der 54-jährige Banfer, der im Sommer auch den Flutopfern im Ahrtal half, bleibt seiner sozialen Ader treu. Und hat fürs nächste Jahr 2022 schon wieder ganz neue Projekte im Blick.

Metallschrott-Sammlung: Erlös aus Verkauf für Trägerverein

Sicher: „Der Laden fing an zu laufen, aber der Eigentümer hat Eigenbedarf angemeldet“, bedauert Vahland im Gespräch mit unserer Redaktion. Jetzt wolle er erst einmal abwarten, wie sich die Corona-Pandemie in der nächsten Zeit weiterentwickle. Das schließe ja nicht aus, die Bedürftigen weiterhin im Auge zu behalten – und auch die Perspektive für einen neuen Laden, anderswo in Bad Laasphe.

Vahlands nächste Aktion ist bereits angelaufen – nämlich eine zugunsten der Banfer Festhalle am Alertsberg. Dort und am Parkplatz des ehemaligen Elektrogeschäfts Schmidt hatte er vor Weihnachten große Container aufgestellt, „wo die Bewohner ihren Metallschrott einfach vorbeibringen“. Das Geld aus dem Verkauf gehe zu 100 Prozent an den Banfer Verein für Kultur, Sport und Freizeitgestaltung – als Trägerverein der Halle.

Ins Ahrtal nur noch nach Rücksprache

Bereits im Juli hatte Martin Vahland in seinem Heimatort Banfe spontan Sachspenden für die Flutopfer im Ahrtal gesammelt – und war mit weiteren Banfern auch selbst als Helfer vor Ort. Dabei hat er neben der tragischen Lage der Bewohnerinnen und Bewohner auch viel Unfassbares bei der Organisation der Spendenaktionen erlebt. So seien viele gespendete Lebensmittel verkommen oder schlicht gestohlen worden. Sicherheitsdienste hätten die Ausgabestellen des DRK absichern müssen. Oder der Fall eines bettlägerigen Mannes inmitten eines an sich unbewohnbaren Hauses: Ihn habe die eigene Familie partout nicht ins Pflegeheim bringen wollen – auch nicht vorübergehend.

Die Banfer Festhalle im vergangenen Sommer: Sie is voll mit Hilfsgütern, die Haushaltsauflöser Martin Vahland für die Flutopfer im Ahrtal gesammelt hatte. Und die Hilfsbereitschaft war groß. Foto: Privat

„Ich werde auf jeden Fall im nächsten Jahr wieder etwas fürs Ahrtal starten“, hat sich Vahland vorgenommen – „aber nur in Rücksprache mit den Leuten vor Ort“. Es mache keinen Sinn, „einfach irgendwas ins Auto zu laden“ sondern müsse gezielt fragen: „Wo und Was fehlt es denn überhaupt noch?“ Kontakte für solche Gespräche seien jedenfalls geknüpft.

Erst Flaute – dann das große Projekt

Geld spendet der Haushaltsauflöser aus Banfe „immer so, wie‘s gerade geht, wie die Umsätze sind“. Und die sahen im zweiten Corona-Jahr für sein Unternehmen zuerst nicht unbedingt rosig aus. „Viele Firmen hatten Kurzarbeit“, berichtet Vahland – „da haben die Leute so ein Haus, so eine Wohnung oft selbst entrümpelt. Für uns war das eine leichte Flaute.“

Eines seiner größten Projekte war dann das August-Hermann-Francke-Haus der Diakonie für Menschen mit psychischen Erkrankungen in Bad Laasphe: Hier habe er den gesamten Umzug vom Alt- in den benachbarten Neubau erledigt und für die Entrümpelung gesorgt, so Vahland nicht ohne Stolz. „Weihnachten habe ich erst einmal Ruhe einkehren lassen. Und 2022 geht‘s wieder aufwärts“, ist der 54-Jährige überzeugt.

