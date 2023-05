Meckhausen: Ederbrücke ab Montag gesperrt – K 50 wieder frei

Meckhausen. Die L 718 im Bereich der Brücke zwischen Meckhausen und Dotzlar wird ab Montag, 22. Mai, voll gesperrt. Die Straße Richtung Arfeld ist dann frei.

Bäumchen wechsel dich bei den Baustellen: Ab Montag, 22. Mai, ist die Landstraße 718 im Bereich der Ederbrücke zwischen Meckhausen und Dotzlar wegen Bauarbeiten voll gesperrt. Dafür ist die Kreisstraße 50 wieder befahrbar: Die Erneuerung der Fahrbahndecke zwischen Meckhausen und Arfeld ist abgeschlossen. „Die K 50 ist auf jeden Fall ab Montag wieder frei“, sagt Julia Ollertz, Pressesprecherin vom Landesbetrieb Straßen.NRW.

Seit dem 9. Mai wird an der Ederbrücke gebaut. Bisher ist die Straße nur halbseitig gesperrt und der Verkehr wird mit einer Ampel geregelt. Ab Montag folgt die angekündigte Vollsperrung (wir berichteten), da die Sanierungsarbeiten an der Brücke nur so durchgeführt werden können. Bis Herbst sollen die Fahrbahn sowie die Absturzsicherung im Bereich der Brücke erneuert werden. Weitere Updates wird Straßen.NRW bekannt geben, wenn der Bauverlauf eingeschätzt werden kann, so Ollertz.

Umleitung über die K 50 oder über Raumland

Ortskundige Autofahrer können die K 50 als Ausweichroute nehmen – deswegen wurde mit der Vollsperrung bis zur Freigabe der Kreisstraße gewartet. Die offizielle Umleitung erfolgt über die L 553 über Raumland, da die K 50 nicht für den Lkw-Verkehr geeignet ist.

