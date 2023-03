Meisterchorsingen: Wittgensteins LahnVokal ist mit dabei

Feudingen/Rückershausen. Der Chor LahnVokal hat es durch die Corona-Zeit geschafft. Jetzt stet das nächste große Ziel fest: das Meisterchorsingen in Witten.

„Hurra, wir leben noch!“ So kann man es nach den schwierigen Jahren, welche die Vereine durchlebt haben, schon bejubeln. Obwohl, so ganz ohne Opfer ist es auch bei den Männerchören aus Rückershausen und Feudingen nicht ausgegangen. Aber diese Weichen wurden schon im Jahr 2015 gestellt. Damals beschloss man, sängerisch unter der Leitung von Michael Blume unter dem Chornamen Lahnvokal zusammenzuarbeiten. Seit dieser Zeit ruhen praktisch die Concordia aus Feudingen und die Lyra aus Rückershausen, wurden aber weitergeführt und nicht abgemeldet.

Viele topbewertete Wettbewerbe, die Teilnahme am Landeschorwettbewerb 2017, der Meisterchor 2018 und der unvergessene „Der Beste Chor im Westen 2019“ geben der Entscheidung des Zusammenschlusses vollends recht. Dann kam Corona. Im Jahr 2020 wurde dann Lahnvokal offiziell gegründet. Aber wie überall konnten weiterhin keine Proben bzw. nur Proben unter strengen hygienischen Bedingungen stattfinden. Das hat bei fast allen Gruppen Spuren hinterlassen. Im Jahr 2022 der erste große Auftritt seit 2019, bei KulturPur unter dem Motto „Die besten im Westen“.

Auflösung bei Lyra Rückershausen und Concordia Feudingen

Jetzt fand die erste ordentliche Mitgliederversammlung von Lahnvokal statt, nachdem am 7. Januar bei der Lyra Rückershausen eine außerordentliche Versammlung annähernd einstimmig die Auflösung beschlossen hat sowie bei der Concordia Feudingen am 14. Januar. Lahnvokal hat in den vergangenen Monaten einige Sänger hinzugewinnen können, die der Vorsitzende in der Versammlung herzlich begrüßt hat. Besonders zu erwähnen waren die fünf Jungs aus Rückershausen, die kaum eine Probe auslassen.

Lian, Lukas, Silas, Janne und Finn bereichern den Chor ungemein. Der Vorstand wurde neu gewählt. Der erste Vorsitz bleibt bei Christian Knoche. Den zweiten Vorsitz übernehmen Björn Boris Rupprecht und Dieter Crusius. Erster Schriftführer bleibt Edmund Hoffmann, zweiter Schriftführer wird Bernd Udo Wust. Erster Kassierer ist Thomas Pütz, zweiter Burkhard Kaiser.

Generalprobe als Konzert in der Feudinger Kirche

Notenwarte sind Rolf Blecher und Thomas Pott. Jugendsprecher ist Lian Pütz. Beisitzer sind Nils Tomann, Berthold Gerhardt, Michael Göbel. Kassenprüfer werden Dieter Hofius und Janne Bernshausen. Ernst Althaus wurde für 70 Jahre fördernde Mitgliedschaft, Dieter Hofius für 40- jährige fördernde Mitgliedschaft, Ehrenmitglied Albrecht Menn für 60-jährige aktive und Michael Göbel für 25-jährige aktive Mitgliedschaft geehrt.

Im September 2023 nimmt der Chor am Meisterchorsingen in Witten teil. Im Vorfeld findet als Generalprobe ein Konzert in der Kirche Feudingen mit Gastchören statt. Der Termin steht zurzeit noch nicht fest. Der Chor freut sich über jeden, der zu den Proben hinzukommt und unter der Leitung von Michael Blume noch einiges über den Chorgesang und Musik erfahren kann. Die Proben finden donnerstags um 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Bad Laasphe-Rückershausen statt.

