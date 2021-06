Bad Laaspher mit Behinderung: „Nichts über sie ohne sie“

Per Videokonferenz tauscht sich Maike Thielmann mit Menschen mit Behinderung über die Bildung eines Arbeitskreises aus, um die Situation Betroffener in Bad Laasphe zu verbessern.

Die Stadt Bad Laasphe klopft mit einem Fragebogen und bei Treffen die Bedarfe Betroffener ab. Großes Interesse gibt es an einem Arbeitskreis.

Bad Laasphe. Die Interessen von Menschen mit Behinderungen in der Kommune vertreten, sie beraten, unterstützen und vernetzen, um das Leben von Betroffenen in der Lahnstadt zu verbessern – das möchten die städtische Behindertenbeauftragte Maike Thielmann, Margit Haars vom Wittgensteiner Psychosozialen Forum und Jan-Frederik Fröhlich von der Teilhabe-Beratung für Siegen-Wittgenstein. Über einen Fragebogen, der sich speziell an Menschen mit Beeinträchtigungen richtete, klopften sie in den vergangenen Monaten Bedarfe von Betroffenen ab und suchten Mitstreiter für ihren ambitionierten Plan.

Teilhabe, Inklusion und Barrierefreiheit

Denn klar ist: Betroffene sind die besten Fachleute. „Nichts über sie ohne sie“, bringt es Maike Thielmann auf den Punkt. Tatsächlich fanden sich über die Fragebogen-Aktion ein paar Personen, die Interesse an einer weitergehenden, aktiven Mitarbeit bekundeten. Die kleine Runde traf sich kürzlich zum ersten Mal, um sich kennenzulernen und über erste Schritte nachzudenken –pandemiebedingt noch im virtuellen Raum bei einer Videokonferenz.

Gleich zu Beginn wurde deutlich: Für die Möglichkeit, sich mit anderen Betroffenen und Gleichgesinnten austauschen zu können, um gemeinsam etwas in Sachen Teilhabe, Inklusion und Barrierefreiheit in Bad Laasphe zu bewegen, waren die Beteiligten äußerst dankbar: „Wir sind sehr froh, dass wir hier heute teilnehmen können und sind für alle Infos offen“, erklärte eine Teilnehmerin. Und so dauerte es auch nicht lange, bis sich ein munteres Gespräch ergab.

Erste Runde zeigt Herausforderungen

Der Bildung eines Arbeitskreises standen die zehn Teilnehmerinnen und Teilnehmer – vorbehaltlich der entsprechenden Zustimmung der politischen Gremien – äußerst positiv gegenüber. Allerdings wurde ihnen schnell klar, dass es bei der momentan noch geringen Personenanzahl und der Aufgabe-Fülle nicht einfach werden würde, alle Probleme gleich abzuarbeiten. „Die Themendichte ist groß: barrierefreies Bad Laasphe, soziale Sicherung, Arbeit und Bildung, Sport und Freizeit, Wohnen sowie Verkehr und Mobilität“, zeigte Maike Thielmann auf.

Eine weitere Herausforderung, wie die Anwesenden feststellten: Je nach Behinderung kann der Fokus auf unterschiedlichen Themen liegen, was auch die Erstellung einer Prioritätenliste nicht unbedingt einfach macht: „Ein sehbehinderter Mensch hat womöglich andere Dinge, die er für wichtig erachtet, als jemand, der im Rollstuhl sitzt oder jemand mit psychischen Erkrankungen“, so ein Teilnehmer. Entmutigen lassen wollte sich die Runde davon aber nicht: „Ich finde es gut und wichtig, dass Menschen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen in so einer Arge mitarbeiten, um die ganze Diversität abzubilden“, betonte ein Teilnehmer. „Außerdem gibt es auch etwas, das in jeder Behinderung zu Hause ist – nämlich Vorurteile bis hin zur Diskriminierung. Dies eint uns und könnte und sollte für uns deshalb auch ein Ansatzpunkt unserer Arbeit sein.“

Weitere Mitstreiter willkommen

Ein nächstes Treffen haben die Konferenzteilnehmer bereits fest im Blick. Es soll nach den Sommerferien stattfinden – und zwar in Präsenz, sofern die pandemische Lage dies zulässt. Dabei wollen die Beteiligten weiter überlegen, welche Themen wichtig sind. „Und wer weiß: vielleicht können wir ja noch den einen oder anderen ermuntern, mitzumachen. Denn je mehr Personen mitmachen, desto mehr lässt sich am Ende vielleicht bewegen. Zu unserem nächsten Treffen ist auf jeden Fall jeder, der Interesse an einer Mitarbeit hat, herzlich willkommen“, so die städtische Behindertenbeauftragte. Ein genauer Termin wird noch bekanntgegeben.

