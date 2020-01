MGV Schüllar-Wemlighausen will weiter Leistungschor bleiben

Der Männergesangverein „Erholung 1878“ Schüllar-Wemlighausen lud am Samstagabend seine zahlreichen Mitglieder zur Jahreshauptversammlung in den Gemeindesaal der Odebornskirche ein. Chorleiter André Braun zog in seinem musikalischen Bericht ein positives Fazit, sagte aber auch, dass Höhen und Tiefen dazu gehören, um die Qualität weiter steigern zu können.

Die Höhepunkte

Der Chor blickt auf ein ereignisreiches vergangenes Jahr zurück. Geprägt war das Jahr erneut durch zahlreiche Auftritte und gemeinsame Veranstaltungen. Eines der Highlights war hierbei sicherlich das weihnachtliche Chorkonzert in der Odebornskirche am 8. Dezember mit der Unterstützung des gemischten Chors „Germania“ 1863 Bad Berleburg. Auch der Auftritt des Männergesangvereines bei der Weihnachtszeitreise in Bad Berleburg wird allen Sängern in bester Erinnerung bleiben.

Insgesamt konnte der Chor im vergangenen Jahr 77 Zusammenkünfte verzeichnen. Die fleißigsten Sänger – Hans-Werner Krämer, Wilfried Krämer und Heinrich-Georg Strackbein – fehlten nur bei drei Terminen und erreichten damit eine Anwesenheitsquote von 96,1 Prozent.

Termine 2020

Für das laufende Jahr 2020 kündigte der Vorstand wieder viele Termine an. Den Start macht voraussichtlich im Februar oder März ein Chorleiter- und Stimmbildungsseminar des Sängerkreises Wittgenstein. Am 29. März folgt dann der Kreissängertag in Banfe und am 9. Mai das Freundschaftssingen im Zentrum Via Adrina anlässlich des 145. Geburtstag des MGV Concordia Arfeld. Im Sommer plant der Vorstand wieder einen Wander- und Familientag. Genauere Informationen werden auf der Website folgen. Mitte August wird der Chor die Feier der diesjährigen Konfirmationsjubiläen in der Odebornskirche begleiten.

Anfang September findet das traditionelle Kartoffelbraten der örtlichen Vereine statt. Ausrichter sind in diesem Jahr „die Kyffhäuser“. Ende September werden die Sänger beim Leistungschorsingen in Bergheim-Quadrath ihr Können zeigen. Am 24. Oktober steht die Zentralehrung des Sängerkreises in Feudingen auf der Agenda. Anschließend folgt das beliebte Chorwochenende in Lennestadt-Langenei. Am 15. November nimmt der Männergesangverein an der Gedenkfeier der örtlichen Vereine zum Volkstrauertag teil. Am 21. November findet die Vorstandsschulung des Sängerkreises Wittgenstein in Birkefehl statt. Zum Jahresabschluss steht der Weihnachtsgottesdienst am 25. Dezember auf dem Programm.

Chorleiter André Braun stimmte die Mitglieder auf die vielen Termine ein und sagte: „Auch in diesem Jahr warten einige neue Herausforderungen auf uns. Wir wollen das Niveau als Leistungschor halten.“ Der Verein hat zurzeit 114 Mitglieder, davon einen Ehrenchorleiter und 27 Ehrenmitglieder. Dem aktiven Chor gehören aktuell 24 Sänger an.

Ehrungen

Der 1. Vorsitzende Jürgen Saßmannshausen-Aderhold freute sich, Heinrich Pickhan für 60-jährige Vereinszugehörigkeit und Ottmar Homrighausen, Adolf Kloos sowie Karl-Heinz Nölling für 65-jährige Vereinszugehörigkeit zu ehren. Adolf Grauel wurde außerdem zum Ehrenmitglied ernannt.