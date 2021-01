Milde Luft und Tauwetter

Wittgenstein Ewas höhere Temperaturen in der Wochenmitte und nasskaltes Wetter am Wochenende - so lautet die Wetterprognose von Julian Pape.

Die nächsten Tage

Oberhalb von 450 bis 500 m lag in diesem Jahr bisher durchweg eine geschlossene Schneedecke. Dies wird sich zur Wochenmitte aber ändern, denn deutlich mildere Luft macht sich auf den Weg ins Wittgensteiner Land. Der Dienstag bringt dabei erst noch Schnee und Schneeregen. Ab den Mittagsstunden fällt dann aber selbst in den Hochlagen nur noch Regen.

Nach einer weitgehend trockenen Nacht zum Mittwoch kann sich die Sonne am Tag kurz mal durchsetzen. Die Temperaturen steigen auf 4°C in 700 m Höhe und bis auf 8°C an der Lahn. Der Schnee taut also schnell dahin.

Mit einer Kaltfront kühlt es am Donnerstag wieder ab, nur in höchsten Lagen sind aber wieder Flocken in den Schauern. Dazu bleibt der Wind im Allgemeinen sehr lebhaft, in freien Lagen ist er sogar stürmisch unterwegs.

Die weiteren Aussichten

Zum Wochenende nasskalt, auf den Bergen wieder winterlicher! Zum Freitag sinkt die Schneefallgrenze wieder etwas weiter ab und am Rothaarsteig kommt der Winter zurück. Am Wochenende ziehen dann immer wieder Schauer durch, welche meist als Schnee oder Schneeregen fallen. Die Schneedecke wird sich aber nur ab etwa 600 m Höhe wieder aufbauen können, darunter bleibt es meist grün-grau.

Dienstag

Min: 2-(-1)°C

Max: 1-5°C

Mittwoch

Min: 2-0°C

Max: 4-8°C

Donnerstag

Min: 4-1°C

Max: 2-6°C

Am kältesten (Samstag bis Montag)

Pastorenwiese: -5,7°C

Benfe: -4,9°C

Wingehausen -4,3°C

Am wärmsten (Freitag bis Sonntag)

Bad Laasphe: 1,6°C

Feudingen: 1,2°C

Bad Berleburg: 1,1°C

Am nassesten (Freitag bis Sonntag)

Erndtebrück: 2,6 mm

Birkelbach: 1,4 mm

Hesselbach: 1,2 mm