Modellbahn im Zentrum Arfeld: Überall leuchtende Kinderaugen

So gut wie jeder kennt es – entweder aus Kindheitserinnerungen, oder von den eigenen Kindern: Es dauert gefühlt eine Ewigkeit, bis an Heiligabend endlich das Christkind kommt. Wie gut, dass es die Aktion „Wir warten aufs Christkind” der Modellbahnfreunde Arfeld gibt – so vergehen die Stunden bis zum Abend jedes Mal wie im Flug.

Erstmals im Zentrum „Via Adrina“

Schon seit einigen Jahren öffnet der Verein am 24. Dezember nachmittags die Türen zu seiner berühmten Modelleisenbahn. Dabei geht es den Modellbahnfreunden vor allem darum, Elternpaare zu entlasten und den Kindern eine schöne Zeit zu bescheren. „Das ist wirklich eine tolle Sache. Es macht unheimlich viel Spaß und überall sieht man leuchtende Kinderaugen“, freut sich Jan Portmann, Vorsitzender des Vereins.

Seit September hat die Modelleisenbahn ihren Platz im neuen Zentrum „Via Adrina“ an der Stedenhofstraße in Arfeld. Das angrenzende Eisenbahner-Café lädt zum Verweilen und Genießen ein. Kinder und auch ganze Familien aus Wittgenstein haben an diesem Nachmittag des Heiligen Abends den Weg hierher gefunden und sind sichtlich begeistert. „Das ist schon Tradition geworden“, weiß Heinz-Georg Spies, ehemaliger Vorsitzender der Modellbahnfreunde Arfeld.

Wittgenstein Auch im Januar geöffnet Gut zu wissen: Am Sonntag, 5. Januar 2020, ist die Modelleisenbahn im Arfelder Ederzentrum „Via Adrina“ von 11 bis 17 Uhr wieder geöffnet. Es wird Kaffee, Kuchen und Bockwurst geben, der Verein freut sich auf viele kleine und große Besucher.

Geplant: Skigebiet und Dorf kommen hinzu

Der Verein hat sich besonders viel Mühe dabei gegeben, die Aktion so weihnachtlich wie möglich zu gestalten – und das ist ihm gelungen. Vor der Tür des Zentrums steht ein geschmückter Weihnachtsbaum, die Räumlichkeiten sind liebevoll dekoriert – ein angenehmes, gemütliches Gesamtbild. Süßigkeiten und Plätzchen dürfen an Weihnachten natürlich auch nicht fehlen.

„Es war uns ganz wichtig, eine lockere Atmosphäre zu schaffen und alles schön zu schmücken“, so Portmann. Noch vor einigen Monaten hatte die Modelleisenbahn in der Arfelder Schule gestanden. Im Zentrum Via Adrina hat sie nun mehr Platz – deswegen ist der 22-köpfige Verein auch fleißig dabei, die Eisenbahn zu vergrößern. Geplant sei ein Skigebiet und ein österreichisches Dorf. Gründungsmitglied Anno John ist immer wieder begeistert, wie dankbar und vor allem in welch großem Rahmen die Aktion von Familien angenommen wird: „Es ist wieder richtig was los. Hier ist Leben.“

Eintritt drei Euro

Die Modelleisenbahn ist von Oktober bis April jeden ersten Sonntag im Monat von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Für Gäste über 14 Jahre kostet der Besuch der Modelleisenbahn drei Euro Eintritt – nur so kann die Eisenbahn und der Verein erhalten bleiben. Die Modellbahnfreunde Arfeld möchten betonen, dass das Eisenbahner-Café nebenan unabhängig von der Modellbahn besucht werden kann. Das bedeutet: Der Besuch des Cafés ist kostenfrei.