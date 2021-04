Mord in Bad Laasphe: Aktenzeichen XY sucht nach Hinweisen

Bad Laasphe. Im März 2020 brannte in Bad Laasphe eine Wohnung – darin ein Mann, der bereits 2 Tage tot war. Jetzt hilft das Fernsehen bei der Zeugensuche.

In der Sache des Wohnungsbrandes in Bad Laasphe im März des vergangenen Jahres, bei dem ein toter Mann gefunden wurde, haben Polizei und die Staatsanwaltschaft eine gemeinsame Stellungnahme herausgegeben. Demnach gebe es noch keine neuen Erkenntnisse – jetzt soll aber auch mithilfe des Fernsehens nach weiteren Informationen gesucht werden.

Am 26. März 2020 wurden Polizei und Feuerwehr wegen eines Dachstuhlbrands in die Bahnhofstraße in Bad Laasphe alarmiert. In der Dachgeschosswohnung war das Feuer ausgebrochen. Nachdem die Einsatzkräfte der Feuerwehr den Brand gelöscht hatten, entdeckten sie den 49-jährigen Hausbesitzer tot in

seinem Bett. Es wurde festgestellt, dass er durch massive Gewalteinwirkung gegen den Kopf getötet worden war. Die Mordkommission in Hagen nahm seinerzeit die Ermittlungen auf. Nach gut einem Jahr ist die Tat noch immer nicht geklärt.

Am Mittwoch im Fernsehen

Am Mittwochabend, dem 21. April läuft deshalb in der TV-Sendung „Aktenzeichen XY“ ein Beitrag über den Vorfall. Um 20.15 Uhr startet die Sendung im ZDF. Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat und Ermittlung und Ergreifung des/ der Täter führen, wird eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro ausgesetzt.

Die Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen bestimmt und nicht für Beamte, zu deren Berufspflicht

die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört. Über die Zuerkennung und Verteilung der Belohnung wird unter Ausschluss des Rechtsweges nach Maßgabe der Bedeutung der einzelnen Hinweise entschieden.