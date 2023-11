Bad Laasphe. Der grausame Mord an dem 49-jährigen türkischen Geschäftsmann Vezir Akpinar bleibt ein Rätsel. Auch zweieinhalb Jahre nach dem Verbrechen gibt es keinen Tatverdächtigen. Vordergründig ist es ruhig um die Ermittlungen der Mordkommission aus Hagen geworden. Vordergründig. „Es ist noch kein Cold Case“, macht der Siegener Staatsanwalt Rainer Hoppmann deutlich. „Wir suchen weiter nach Ermittlungsansätzen. Aktuell läuft ein Rechtshilfeersuchen im Ausland“, berichtet Hoppmann weiter. Von der Spur erhoffen sich die Ermittler viel. Aber auch während das Rechtshilfeersuchen läuft, waren Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft nicht untätig.

Spezielle Suchhunde eingesetzt

Auch speziellen Spürnasen, Hunde, die als Mantrailer jede noch so kleine Spur verfolgen können, wurden in Bad Laasphe eingesetzt. „Die haben tatsächlich eine Spur bis nach Marburg verfolgt“, berichtet Staatsanwalt Hoppmann. Was auf den ersten Blick passt, weil das Mordopfer Kontakte in die türkische Community im hessichen Hinterland gehabt haben könnte, ist auf den zweiten Blick auch kritisch zu sehen: „Wie realistisch ist es, dass sie zwei Jahre nach der Tat noch eine Spur finden, die mit der ursprünglichen Tat zusammenhängt?“, macht auch Hoppmann ein großes Fragezeichen.

Das Haus, Ecke Bahnhofstraße/Turnerstraße, in dem der Mord statt gefunden hat. Foto: Lisa Klaus / WP

Wie groß die Anspannung bei den Behörden und den Ermittlern ist, das zeigt, dass der Fall bereits ein Jahr nach der Tat im April 2021 in der ZDF-Fernsehsendung XY-ungelöst präsentiert wurde. Aber auch die ausgesetzte Belohnung von 5000 Euro für Hinweise, die zur Ergreifung der Verantwortlichen ausgelobt worden waren, haben bislang keinen entscheidenden Hinweis zutage gefördert.

Was ist Ende März 2020 passiert?

Der ermordete Vezir Akpinar hatte das Haus an der Ecke Bahnhofstraße/Turnerstraße in Bad Laasphe erst kurz vor seinem gewaltsamen Tod für 100.000 Euro erworben. Das Geld hatte Akpinar beim Verkauf seines Cafés im türkischen Bodrum erlöst. Offenbar wollte er sich seinen Traum von einem Haus und Geschäft in Deutschland erfüllen. Die Wahl fiel auf Bad Laasphe, weil er dort viele Verwandte im Umkreis habe, hieß es damals bei Aktenzeichen-XY. Akpinar war verheiratet mit einer Britin, die aber der Türkei geblieben war. Laut den Ermittlungen war es offen, ob sie ebenfalls nach Deutschland übersiedeln wollte. Möglicherweise richten sich die Ermittlungen im Ausland also nach England oder in die Türkei.

Farbreste an der Klingel: Vezir Akpinar hatte begonnen, das eben gekaufte Haus zu renovieren. Foto: Lisa Klaus / Wittgenstein

Akpinar wollte das Haus hauptsächlich in Eigenleistung renovieren. Er setzte finanziell darauf, dass eine Wohnung vermietet war. Doch diese Mieter zogen bald aus. Das verschärfte Akpinars wirtschaftliche Situation. Er musste einen Kredit aufnehmen und war beim Renovieren auf die Hilfe von Freunden angewiesen. Als dann auch noch die Heizungsanlage erneuert werden musste, war Akpinars Traum fast zu Ende.

Geld als ein mögliches Motiv

Ein türkischer Handwerker machte ihm ein gutes Angebot, das der Hausbesitzer auch annahm. 14.000 Euro hob er ab, um die Heizungserneuerung bar zu bezahlen. Das hat er laut polizeilichen Ermittlungen aber nicht getan, denn auch der Handwerker konnte glaubhaft machen, kein Geld bekommen zu haben. Von den 14.000 Euro fehlt nach wie vor jede Spur. Das Bargeld ist aber nur ein mögliches Motiv für den Mord. Ein weiteres könnten Schulden sein, die das Opfer vielleicht über seinen Hausrenovierungskredit hinaus hatte. Dazu aber fehlen der Polizei Informationen.

Der Wohnungsbrand führt zur Entdeckung der Leiche von Vezir Akpinar, der schon zwei Tage zuvor ermordet worden sein soll. Foto: Lisa Klaus / WP

Brandstiftung um Mord zu verdecken

Entdeckt worden ist das brutale Verbrechen erst zwei Nächte nach dem gewaltsamen Tod Akpinars, in der Nacht zum 26. März, weil der oder die Täter versucht haben, das Verbrechen durch ein Feuer zu vertuschen. Passanten bemerkten gegen Mitternacht die Flammen. Der Freiwilligen Feuerwehr gelang es schnell, das Feuer zu löschen. In der Wohnung wurde dann die Leiche des Erschlagenen gefunden. Das Feuer hat viele Spuren vernichtet, aber eben nicht alle. Spezialisten stellten zwei verschiedene Sorten Brandbeschleuniger fest. Deshalb gehen die Ermittler davon aus, dass der oder die Täter zunächst direkt nach dem Mord vergeblich versucht hatten, ein Feuer zu legen. Als es dann keine Nachrichten über ein Feuer in Bad Laasphe gegeben habe, kamen der oder die Mörder zurück, um erneut erfolgreich Feuer zu legen.

Ungewöhnliche Suche nach Flaschen

Ein weiterer Fakt ist ebenfalls ungewöhnlich: Das Mordopfer hatte sich am Abend des 23. März mit über zwei Promille Alkohol im Blut schlafen gelegt. Im Haus konnten aber weder leere noch volle Flaschen mit Alkohol gefunden werden. Allerdings könnte der Alkohol oder das Leergut auch vom Täter entsorgt worden sein. In diesem Zusammenhang verweist die Polizei auf einen silbergrauen Pkw-Kombi, der in der Nacht des Mordes zwischen 1 und 2 Uhr vor dem Haus des Mordopfers gesehen worden ist. Am Fahrzeug wurde eine Person gesehen, die eine größere Kiste oder einen Karton in das Fahrzeug lud.

Die Ermittler, das macht Hoppmann bereits 2021 deutlich, arbeiten weiter, denn es sei ein unbefriedigendes Gefühl, einen Mord nicht aufklären zu können, aber: „Das kommt bei Tötungsdelikten nicht häufig vor. Wir gehen von 10 bis 15 Prozent der Fälle aus“, sagt der Sprecher der Siegener Staatsanwaltschaft.

