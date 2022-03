MTB Laasphe: Biker setzten klares Zeichen gegen Rassismus

Bad Laasphe. Für den Frieden und gegen Rassismus: MTB Laasphe setzt ein klares Zeichen. Zeitgleich werden erste Aktivitäten aufgenommen.

Nachdem der MTB Laasphe im November gegründet wurde, konnte aus diversen Gründen nicht in das aktive Vereinsleben übergegangen werden. „Zum Einem wurde und wird sehr viel Zeit in die Planung diverser Projekte investiert, zum Anderen haben es uns Corona und die Wetterlage nicht einfach gemacht“, so der Verein. Mit der Aktion „Pink gegen Rassismus“ des Kreissportbundes Siegen-Wittgenstein an der die Mitglieder teilnehmen, konnte der MTB Laasphe am vergangenen Wochenende den Startschuss in das aktive Vereinsleben geben.

Die beteiligten Mitglieder trafen sich um die Mittagszeit auf dem Planetenlehrpfad in Bad Laasphe, um gemeinsam Bilder und Videoaufnahmen für ein Kurzvideo aufzunehmen. „Dieses Kurzvideo wird unser Beitrag zu den Internationalen Wochen gegen Rassismus, die von Mitte bis Ende März stattfinden“, teilt der Verein mit. Des Weiteren wird das Video dem Kreissportbund Siegen-Wittgenstein zur Verfügung gestellt.

Eine relativ spontane Idee war es, sich zu einem Peace-Zeichen zu formieren, um auch ein Zeichen für den Frieden in der Ukraine zu setzen.

Rund ein Drittel der Mitglieder haben sich an der Aktion beteiligt

Ab Mitte April wird der MTB Laasphe dann regelmäßig Touren an zwei Tagen in der Woche anbieten. Bei diesen Touren dürfen natürlich auch Bikerinnen und Biker reinschnuppern, die nicht im Verein sind. „Zudem werden wir einmal monatlich für alle Interessenten gemeinsame Bikepark- und Flowtrailbesuche organisieren“, sind sich die Mitglieder einig.

Über das Jahr verteilt werden vom MTB Laasphe auch kleinere Workshops zu verschiedenen Themen wie z.B. die richtige Einstellung des Cockpit oder aber „wie kann ich mein Bike einfach auf Tubless umstellen“, angeboten.

Die genauen Termine zu allen Aktionen und Veranstaltungen werden rechtzeitig auf der Homepage, in den Social Media Kanälen und natürlich schriftlich an die Vereinsmitglieder bekannt gegeben. Zu dem hat die TKS Bad Laasphe dem MTB Laasphe einen Schaukasten auf dem Wilhelmsplatz zur Verfügung gestellt. „Diesen werden wir in den kommenden Tagen startklar machen. Auch hier werden alle Termine bekannt gegeben“, so der Verein.

