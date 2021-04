Erndtebrücker Museum im Lockdown: Helfer krempeln Ärmel hoch

Umbau- und Reinigungsarbeiten stehen an. Trotz Corona blickt der Heimatverein Erndtebrück zuversichtlich in die Zukunft – mit Besuchern.

Erndtebrück. Bedingt durch die nach wie vor grassierende Pandemie muss das Heimatmuseum weiterhin geschlossen bleiben. Die aktiven Mitglieder des Heimatvereins nutzen diese Zeit, um notwendige Reparatur- und Reinigungsarbeiten durchzuführen.

Jeder Raum ist davon betroffen, allein durch das Einbauen neuer Fenster. Es hat sich auch herausgestellt, dass die elektrische Anlage, die zum Teil noch aus der Zeit von 1949 stammt, heutigen Anforderungen nicht mehr genügt. Auch die Wasserleitungen mussten erneuert werden. Umfangreiche Arbeiten, die der Verein zum großen Teil in Eigenleistung erledigen konnte. Speziellen Arbeiten erfordern professionelle Ausführung. Der Heimatverein hofft nun, dass diese Arbeiten vom Eigentümer des Gebäudes, der Gemeinde Erndtebrück, kurzfristig an eine Fachfirma vergeben werden.

Grobe Reinigungsarbeit ist geschafft

Jetzt gibt es endlich auch zwei Archivräume, in denen die vielen vorhandenen Zeitdokumente einen angemessenen Platz gefunden haben. Aber auch dort gibt es noch viel zu tun. Zahlreiche Dokumente und Fotos müssen gesichtet und sortiert werden.

Die grobe Reinigungsarbeit ist geschafft, jetzt müssen die Heimatfreunde wieder tüchtig den Ausstellungsräumen ein freundliches Gesicht verleihen. Dabei müssen alle Exponate gesäubert werden. Jedes Teil erhält die notwendige Pflege.

Inventarliste gleicht Sisyphus-Arbeit

Gleichzeitig wird eine Inventarliste erstellt – eine echte Sisyphusarbeit. Inzwischen sind schon weit mehr als 1000 Exponate erfasst, der Verein schätzt alles auf rund 8000 bis 10.000 Teile. „Das wird noch viel Zeit in Anspruch nehmen. Aber wir freuen uns an jedem fertiggestellten Ausstellungsraum, der mit viel Liebe und übersichtlich strukturiert und gestaltet wird. Wir möchten unseren Besuchern unser Museum in einem neuen Gewand mit all unseren interessanten Sehenswürdigkeiten präsentieren, sobald unsere Arbeit beendet ist – und Corona nicht mehr das tägliche Leben blockiert“, heißt es seitens des Heimatvereins.

Während der Aufräumarbeiten im Keller kam die Idee, die Kellerräume so auszustatten, wie sie zur Zeit der schweren Luftangriffe im Frühjahr 1945 waren. Es wird eine weitere geschichtliche Facette sein, die die Besucher in diese Zeit hineinversetzt.

Wieder Waffeln, Kaffee und Kaltgetränke

Bei nächsten Besuch sollen die Besucher natürlich weiter mit leckeren Waffeln, Kaffee und Kaltgetränke verwöhnt werden. Auch Besonderheiten im Laufe der Jahreszeiten sind geplant.

Danken möchte der Verein auch allen, die mit Geld- und Sachspenden unterstützt haben. Der Dank gilt darüber hinaus natürlich auch den Heimatfreunden, die aktiv bei allen Arbeiten mithelfen.

Weiterhin alte Dokumente gesucht

Der Heimatverein abschließend: „Wir möchten dazu beitragen, dass wir für unsere Gemeinde eine attraktive touristische Bereicherung sind, auf die man stolz sein kann und die viele Besucher zu uns bringt. Im Übrigen: Der Heimatverein ist weiterhin an alten Fotos, Dokumenten, Urkunden und Aufzeichnungen interessiert.“

Auf der Homepage des Vereins, www.heimatverein-erndtebrueck.de, die sich großer Beliebtheit erfreut, stehen viele interessante Themen aus Erndtebrück und Wittgenstein zum Download bereit.