Musiker Roland Berens kommt ins Bad Laaspher Haus des Gastes

Roland Berens heißt der Musiker, der mit Gitarre, zwölfsaitiger Gitarre, Mundharmonika und Gesang die Gäste an diesem Abend mit auf die musikalische Reise nimmt.

Bad Laasphe. Zuhörerinnen und Zuhörer erwartet ein Konzert mit Poetischem Rhythm & Blues sowie Folk-Rock. Einer der Arbeitgeber des Musikers: die Bundeswehr.

Roland Berens heißt der Musiker, der mit zwölfsaitiger Gitarre, Mundharmonika und einfühlsamem Gesang seine Zuhörer einen Abend lang mit auf eine musikalische Reise nimmt. Ein Konzert mit dem gebürtigen Verler bietet der Kulturring Bad Laasphe für Freitag, 19. November, im Haus des Gastes an – ein Konzert übrigens mit Poetischem Rhythm & Blues sowie Folk-Rock.

Lesen Sie auch: Bad Laasphe: Die Planungen des Kulturrings für die nächsten Monate

Berens ist anerkannter Künstler beider Richtungen. In seiner Musik vereinen sich Rock, Blues, Folk und Jazz-Elemente mit deutschen Texten. Mit seiner Gitarre, die er exzellent beherrscht und seiner Mundharmonika, die er in unverkennbar eigenem Stil spielt, hat sich Berens auf mehr als 2000 Konzerten einen festen Platz in der bundesdeutschen Musikszene erobert. Seine Titel sind sehr rhythmisch, es gibt aber auch feine, ruhigere. Dazu kommen ein ausdrucksvoller im Gesang und eindrucksvolle Texte.

Vor deutschen KFOR-Soldaten im Kosovo gespielt

Im Bad Laaspher „Haus des Gastes“ wird Roland Berens seinen Auftritt am 11. November haben – so ist es jedenfalls geplant. Foto: Eberhard Demtröder

Mittlerweile gibt es zwei CDs von Roland Berens: „Menschen“ und eine neuere namens „Wilde Zeiten“. Titel wie „Menschen“ und „Das müssen wohl Gefühle sein“ sind häufig im Hörfunk berücksichtigt worden. Neben diesen Songs sind inzwischen bei seinen Zuhörern auch Titel wie „Blues nach Mitternacht“, „Ihre ganz besondere Art“, „Wirf fort Dein Schwert“ – geschrieben und präsentiert anlässlich der 350. Wiederkehr des „Westfälischen Friedens“ 1998 in Münster im Beisein des Bundespräsidenten – und „Ein neues Morgenrot“ bekannt. Brillant sind ebenso Berens’ deutsche Bob-Dylan-Interpretation „Es ist alles vorbei, Baby Blue“, der klassische Rhythm & Blues „Hilf mir“ oder die bluesige Liebesballade „All das bist Du für mich“.

Lesen Sie auch: Aktiver Verein für die Banfer Festhalle landet auf Platz 1

2008 und 2011 wurde Roland Berens vom Einsatzführungskommando der Bundeswehr in Potsdam verpflichtet, Konzerte für die deutschen KFOR-Soldaten im Kosovo zu geben. Und im Januar 2014 präsentierte er im Auftrag des Goethe-Instituts neue deutsche Musik-Kultur in Mexico und Costa Rica.

Zutritt nur entsprechend der 3G-Regeln

Das Konzert im Haus des Gastes beginnt um 20 Uhr. Zutritt nur entsprechend der 3G-Regeln und mit Maske. Kein Getränkeverkauf, Getränke können jedoch mitgebracht werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein