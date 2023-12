Musikschule Wittgenstein trumpft mit Konzerten auf

Bad Berleburg/Raumland Zum ersten Mal hatte die Musikschule eingeladen, beim Mitmachchor und -orchester teilzunehmen. Mit Erfolg: Das Konzert sorgte für Interessenten.

Wie bedeutsam es ist, eine von den Menschen vor Ort mitgetragene und auch von ihnen bedarfsgerecht genutzte Musikschule vorzuhalten, stellte die Musikschule Wittgenstein mit Ihren beiden Weihnachtskonzerten jetzt unter Beweis. Eltern, Schüler und weitere musikalisch Interessierte aus Bad Berleburg konnten erstmals beim Mitmachchor und Mitmachorchester aller Instrumente bei „Adiemus“ (Jenkins) und „Conquest of Paradise“ mitmachen.

Musikschulleiter Thorsten Roth, auch Orchesterleiter des Projektorchesters und Chores, hatte in- und außerhalb der Musikschule für dieses Projekt-Angebot geworben, bei dem Schüler der Schlagzeugklassen der Lehrer Andre Schneider und Jacob Grass das rhythmische Fundament bildeten. Das Projektangebot soll die Kultur des Zusammensingens und des Zusammenmusizierens im Orchester in Bad Berleburg für jeden Interessierten auf breiter Basis wiederbeleben. In seiner Moderation hob er die Bedeutung der Musikschule als einer „Börse des Zusammenspiels“ hervor, welches sich in der Vernetzung der Schüler in vielen Ensembles wie der Bläserschule, der Bigband oder dem neugegründeten Musikschulchor zeigt.

Die Gitarren-Soliseten aus der Klasse von Tillmann Bäumer auf der Bühne. Foto: Musikschule Wittgenstein / WP

Mit seinem ersten offiziellen Auftritt überraschte der Ende Januar neugegründete Musikschulchor das Publikum mit einem homogen und emotionsreich vorgetragenem Weihnachtschoral „In heilger Nacht“, dem bekannten „Wonderful World“-Song in Chorfassung und weiteren swingenden oder weihnachtlichen Kanons mit bis zu 6-stimmiger Polyphonie. Mit Kerstin Beuter („Somewhere only we know“), Carmen Schmidt (Berge:„Liebe“) und Susanne Kuhs („Gold von den Sternen“) präsentierten dann Chorsolistinnen jeweils einen modernen Song ihrer Wahl und sangen abschließend das Terzett zur Musik von „Loch Lomond“, von Roth am Klavier begleitet.

Aus Zuhörern werden Interessenten

Offensichtlich hinterließen der Chor und seine Solisten einen so inspirierenden Eindruck, dass nach Konzertschluss weitere Interessenten signalisierten, im neuen Jahr am Chorangebot donnerstags abends (18 Uhr) teilnehmen zu wollen. Das Konzert gab auch wieder Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zum solistischen Auftritt. Bekannte Weihnachtslieder trugen Schüler der Klavierklassen von Silke Wied (Josephin Kuhs und Hendrik Gerhardt) und, zumeist von Lehrerin Christine Wahnschaffe-Debus zur 4- Händigkeit auf dem Klavier ergänzt (Lea Althaus, Rieke Gerhardt und David Lach), vor. Mit Musikstücken verschiedener Stilepochen warteten weitere Solisten auf: am Klavier Alexander Seidler (Klasse Verena Grauel) mit „Tango“ und „Musette“, an der Gitarre Philina Höse und Frederick Kufner (E-Bass) im Duo von Lehrer Tillmann Bäumer begleitet. Wie schon zu Eröffnung des Weihnachtskonzertes war Klarinetten-und Saxophonlehrer Georg Gayer-Oehme auch zum Schluss des Konzertes maßgeblich an einem abwechslungsreichen und stimmungsvollen Konzertprogramm beteiligt. Seine Klarinettenschülerin Marie Beuter zeigte beim „Bärchentanz“ (Lajos Acs) und „Deutschen Tanz“ von W.A. Mozart ihre musikalische Begabung.

Die Trompeterin des Blasorchesters beim Konzert in der Raumländer Kirche. Foto: Musikschule Wittgenstein / WP

Das Konzertfinale bildeten die Bläsergruppen der Bläserschule der Musikschule. Waren schon zuvor die Gruppen der 5. und 6. Musikklassen des JAG mit dem Miniblasorchester unter Georg Gayer-Oehmes Leitung in Erscheinung getreten, traten alle Bläser, der neue Musikschulchor und das mitsingende Publikum gemeinsam unter Gayer-Oehmes Leitung zum Weihnachtsliederpotpourri an.

Zweites Konzert in der Raumländer Kirche

In den Gruß und-Schlussworten dankten der Musikschulvorsitzende Dr. Eike Gücker und Schulleiter Roth den teilnehmenden Musikschülern, Ensembles und Musiklehrern herzlich für die Vorbereitung und Mitwirkung in einem stimmungsvollen ersten Weihnachtskonzert, dem am nächsten Tag ein zweites Musikschulkonzert mit komplettem Konzertprogramm des Blasorchesters Bad Berleburg unter Georg Gayer-Oehmes Leitung in der Raumländer Kirche folgen sollte. Mit Stolz und ironischem Seitenwink über die mittlerweile zu erwartende und übertragungsreife Qualität des „BBB“ begrüßte Musikschulvorsitzender Dr. Eike Gücker die zahlreichen Zuhörer. Viele neue Zuhörer zeigten sich überrascht von der musikalischen Strahlkraft und emotionalen Wirkung des Orchesters.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein