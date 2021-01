Mutmach-Wort und Herausforderung

Wittgenstein Im alltäglichen Verhalten der Barmherzigkeit Gottes zu entsprechen - dazu will, so Pfarrer Dieter Kuhli, die Jahreslosung animieren.

„Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist“ - dieses Wort aus dem Lukas-Evangelium steht als Jahreslosung über 2021. Nachdem einen Reihe von Menschen aus dem Kirchenkreis Wittgenstein dazu ihre Gedanken geäußert haben, kommt zum Abschluss Pfarrer Dieter Kuhli zu Wort.

Gleichnisse

Ihm fallen zur Einordnung von Barmherzigkeit die Gleichnisse vom verlorenen Sohn (Lukas 15, 11 bis 32), vom barmherzigen Samariter (Lukas 10, 25 bis 37), vom Schalksknecht (Matthäus 18, 23 bis 35) und vom Weltgericht (Matthäus 25, 31 bis 46) ein: „Jesu Gleichnisse verdeutlichen auf großartige Weise die Seligpreisung der Barmherzigen, die uns am Anfang der Bergpredigt begegnet: ‚Selig sind die Barmherzigen; denn sie werden Barmherzigkeit erlangen.‘“

Konkrete Tat der Liebe

Für den Laaspher Pfarrer ist klar: „In der Haltung zu unseren Mitmenschen offenbart sich unsere Haltung zu Gott: Weil und wie Gott uns in Jesus Christus gnädig begegnet, können und sollen auch wir anderen Barmherzigkeit erweisen - und zwar bedingungslos und grenzenlos. Wir werden eingeladen und aufgefordert, im alltäglichen Verhalten der Barmherzigkeit Gottes zu entsprechen in Empathie und Zuwendung, in Solidarität und sozialer Gerechtigkeit. Dabei zählt nicht der gute Wille, sondern das ernsthafte Bemühen, die konkrete Tat der Liebe.“

Damit ist die Jahreslosung für Dieter Kuhli Mutmachwort und Herausforderung: „Dass uns dieses Beides gleichermaßen durch das neue Jahr 2021 hindurch begleiten kann - durch den Fortgang der Corona-Herausforderung und was immer sonst noch kommen mag - wünsche ich uns allen von Herzen.“