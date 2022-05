Nach Schock-Absage vom Stünzelfest: Das wird die Alternative

Beddelhausen. Das Entsetzen über die Absage des Stünzelfests war riesig. Die Braugemeinschaft Beddelhausen plant nun als Alternative einen großen Bauernmarkt.

Der Aufschrei der Empörung war in ganz Wittgenstein zu hören, als es hieß, dass das Stünzelfest für 2022 erneut abgesagt werden muss. „Die Leute waren sauer, dass es schon wieder ausfällt“, sagt Mario Möldner, Gesellschafter der Braugemeinschaft Edertal in Beddelhausen. Aus einer Bierlaune sei daher die Idee entstanden, für dieses Jahr einen großen Bauernmarkt als eine Alternative anzubieten, bei der „die Menschen Spaß haben und die Landwirte sich zeigen können“.

Eine Konkurrenzveranstaltung zu den Stünzelfesten in den kommenden Jahren soll der Bauernmarkt nicht werden, betont Möldner dabei. Vielmehr soll der Bauernmarkt, der für den 11. Juni geplant ist, in diesem Jahr einen Ausgleich für Landwirte und Besucher darstellen. „Wir hatten 2019 schon einmal einen solchen Markt veranstaltet und hatten vor, ihn zu wiederholen – das ist dafür ein guter Anlass“, so Karina Schulze.

Es gehe der Braugemeinschaft dabei auch nicht ums Geld, macht Möldner klar – von den Verkäufern werde man auch keine Standgebühr nehmen. „Wir wollen einfach nur, dass die Leute Spaß haben und einen schönen Tag auf dem Land verbringen können. Wir wollen den Menschen einfach etwas Gutes tun“, so Möldner.

Von 8 Uhr bis 16.30 Uhr soll der Markt stattfinden, danach ist noch eine After-Show-Party im Brauhaus geplant.

Ausstellung und Stände geplant

Wie bei einem Bauernmarkt üblich, sind dabei in Beddelhausen unter anderem eine Landmaschinen-Ausstellung, die Vorführung von landwirtschaftlichen Aktivitäten sowie Stände mit regionalen Produkten von heimischen Hofläden geplant – und zwar auf den Wiesen hinter der Brauerei der Braugemeinschaft auf etwa 5000 Quadratmetern Fläche. Bei schönem Wetter rechnen die Veranstalter mit zahlreichen Besuchern, wohl wissend, dass die Menschen nach zwei Jahren Corona auch wieder die Möglichkeit brauchen, gemeinsam zu feiern und Spaß zu haben.

Aber vor allem auch für die Landwirtschaft sei eine solche Veranstaltung in diesen Zeiten sehr wichtig, betonen Möldner und Schulze: „Die Resonanz der Landwirte auf unsere Anfrage war Wahnsinn – sie haben sich unfassbar gefreut, dass wir sie für den Markt angesprochen haben. So können sie den Menschen zeigen, dass es sie noch gibt.“ Gerade Besitzer von Landmaschinen stecken viel Zeit und Arbeit in ihre Maschinen. „Die wollen die doch auch mal zeigen und vorführen können“, so Schulze.

Gute Zusammenarbeit mit den Behörden

Die Zusammenarbeit mit der Stadt Bad Berleburg sei sehr gut gewesen, betonen beide: „Die Verwaltung hat uns sehr bei dem Vorhaben unterstützt, und auch die Zusammenarbeit mit dem Veterinäramt läuft gut.“ Denn: Wenn alles gut geht, wird es auch Tiere auf dem Bauernmarkt geben. Zwar nicht in dem Ausmaß wie auf dem Stünzel – aber das eine oder andere Pferd, eine Kuh mit Kalb und Schwein mit Ferkel sowie ein paar Hühner sowie der Brauerei-eigene Streichelzoo wären für das Landwirtschafts-Feeling durchaus möglich. Dafür fehlt bisher allerdings noch die Genehmigung, an der aber intensiv gearbeitet werden soll.

Auf dem Areal hinter dem Brauhaus soll der Bauernmarkt im Juni stattfinden. Foto: Lisa Klaus / WP

Das Stünzelfest wurde Mitte April zum dritten Mal in Folge abgesagt. Die Entscheidung fiel dem Landwirtschaftliche Kreisverein, der das Fest ausrichtet nicht leicht. „Das Stünzelfest bedeutet den Menschen in Wittgenstein und uns als Verein sehr viel. Es war keine leichte Entscheidung für uns“, sagte dazu Karsten Hof, Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Kreisvereins Wittgenstein auf Nachfrage.

Nachdem zwei Mal coronabedingt abgesagt werden musste, gab es 2022 einen anderen Grund: Das Sicherheitskonzept von 2011 reichte für die Durchführung der Veranstaltung nicht mehr aus. „Wir haben versucht, unser Konzept zu überarbeiten. Aber wir haben es zeitlich leider nicht geschafft“, so Hof. Der Verein konzentriert sich jetzt auf die Ausrichtung des Festes 2023.

Wenn sich noch Hersteller regionaler Produkte an dem Bauernmarkt beteiligen wollen, können sie sich bis Sonntag, 15. Mai, per E-Mail an brauhaus-edertal@unitybox.de melden.

