Nach Coronaerkrankung: Ein Dankeschön in 30 Metern Höhe

Großsolt/Bad Berleburg. Bad Berleburger Intensivkrankenschwester Sabine Krauss gab der schwerkranken Tanja Bischoff am Krankenbett ein Versprechen – und löst es nun ein.

Weil die Norddeutsche Tanja Bischoff ihre schwere Corona-Infektion in der Vamed Klinik Bad Berleburg überlebte, löste ihre Intensiv-Krankenschwester Sabine Krauss ihr Versprechen ein und überwand ihre eigene Höhenangst: Sie ließ sich zusammen mit ihrer genesenen Patientin in einem Kran in 30 Metern Höhe hochziehen. Doch vorsichtshalber ließ sie den Blick nicht allzu weit über die Landschaft zwischen Flensburg und Schleswig schweifen. Denn: „Bislang traute ich mich nicht mal auf den Berliner Fernsehturm.“

Ohne Vorwarnung

Ausgangspunkt dieser Geschichte ist der Reha-Aufenthalt der 49-jährigen Tanja Bischoff aus Großsolt (Kreis Schleswig-Flensburg) im Ödemzentrum Bad Berleburg im Frühjahr 2021. Kein Teilnehmer war gegen das grassierende Corona-Virus geimpft, da gerade erst die Hochbetagten ihre erste Impfung erhielten. In der Lymphklinik brach die Krankheit aus. 30 der 70 Reha-Patienten wurden positiv getestet. Zwölf von ihnen mussten in Krankenhäusern versorgt werden – nicht alle überlebten.

Eine der Infizierten war Tanja Bischoff: „Als die Viren bei mir nachgewiesen wurden, war meine Reha-Behandlung fast abgeschlossen.“ Sie überlegte, wie sie trotz Quarantäne die Rückreise nach Schleswig-Holstein antreten könnte. Doch dazu kam es nicht: „Als ich abends zu Bett ging, fühlte ich mich fit wie ein Turnschuh.“ Am nächsten Morgen wachte sie mit einer doppelseitigen Lungenentzündung auf. Sie wurde am 18. April in das Bad Berleburger Krankenhaus eingewiesen. Ihr Zustand verschlechterte sich rasch. Sie musste auf die Intensivstation verlegt werden. Die Sauerstoffsättigung im Blut fiel immer weiter. Die Lunge arbeitete kaum noch. Eine künstliche Beatmung wurde am 23. April erforderlich.

Die Fachkrankenschwester für Intensivmedizin und Anästhesie Sabine Krauss übernahm die Patientin Bischoff. „Die Behandlung der Schwererkrankten ist so aufwendig, dass sich jede pflegende Kraft nur um einen Patienten kümmern kann.“ Sie hatte ihren vorigen Corona-Patienten trotz Reanimation verloren.

Das Versprechen

Tanja Bischoff (links) nach ihrer Intensivbehandlung im Bad Berleburger Krankenhaus mit Intensivkrankenschwester Sabine Krauss (rechts). Foto: Dr. Wiebke Sach

Bevor Tanja Bischoff in den Tiefschlaf für die künstliche Beatmung versetzt wurde, vermittelte Sabine Krauss ein Videotelefonat für sie mit deren Ehemann Bent und den beiden Söhnen. Alle hatten Angst um Tanja. Trotz der umfassenden medizinischen Versorgung war die gesundheitliche Situation äußerst kritisch. Die Norddeutsche kämpfte um ihr Leben. Die Krankenschwester telefonierte viel mit dem Ehemann. „In solch kritischen Situationen und wenn darüber hinaus kein Besuch der Angehörigen möglich ist, versuchen wir Pflegekräfte, persönliche Kontakte aufzubauen.“

Sie erfuhr, dass Bent Bischoff einen Krantransport betreibt. Mit der Hebevorrichtung können Lasten auf den Lkw-Anhänger aber auch auf höhere Baustellen bewegt werden. Die in Lebensgefahr schwebende Ehefrau vor Augen, versprach Sabine Krauss: „Ich habe Höhenangst, aber wenn Tanja überlebt, dann komme ich in den Norden und klettere in deine Krangondel.“

Nach einigen Tagen im Koma verbesserte sich Tanjas Zustand allmählich. Am 30. April wurde der Tiefschlaf ausgeleitet und der Beatmungstubus entfernt. Tanja wachte auf, sah die in Schutzkleidung gehüllte Krankenschwester und flüsterte: „Hallo, Sabine.“ Die Patientin wurde noch zwei Wochen im Bad Berleburger Krankenhaus versorgt – und vom Personal verwöhnt. „Wir alle freuten uns so sehr, dass wir Tanja retten konnten. Dies war für die gesamte Arbeitseinheit eine enorme Motivation dafür, dem nächsten Corona-Patienten über das medizinisch Notwendige genauso viel persönliche Zuwendung zu widmen.“

Dankbarkeit für die Behandlung

Einige Monate später versucht Tanja Bischoff zu Hause wieder an ihrem Alltag teilzunehmen, denn sie leidet unter den Folgen der Erkrankung. Sie und ihre Familie sind dankbar für die lebenserhaltende Versorgung im Bad Berleburger Krankenhaus. Für die 14 Klinikbeschäftigten, die sich in besonderer Weise um sie bemühten, planen sie eine Dankesfeier in Bad Berleburg.

Noch bevor die Genesene eine Zusage für eine Corona-Kur bekam, kündigte sich Krankenschwester Sabine Krauss mit Mann, Enkel und zwei Hunden in Schleswig-Holstein an. Sabines Versprechen sollte eingelöst werden. Dafür fanden sich alle auf dem Betriebsgelände des Unternehmens ein. Am ausziehbaren Kran wurde ein Personentransportkorb installiert. Dass dieser nur mit wenigen Bolzen gehalten wird, erfuhr Sabine nicht. Das hätte ihre Höhenangst nur verstärkt. Um eine Panik zu vermeiden, rauchte sie hastig eine Zigarette. Nachdem alle umarmt und geherzt waren, kletterten die Frauen gemeinsam in die Gondel.

Einlösen des Versprechens: die genesene Tanja Bischoff (links) und die an Höhenangst leidende Krankenschwester Sabine Krauss (rechts) in 30 m Höhe über norddeutscher Landschaft. Foto: Dr. Wiebke Sach

Noch am Boden stießen die beiden Damen mit alkoholfreiem Sekt „auf das Leben“ an. Und dann ging es allmählich in 30 Metern Höhe. Mit dem Vertrauen in die Begleitung ihrer ehemaligen Patientin, überstand die Krankenschwester die Fahrt in schwindelerregende Höhe, auch, wenn sie mit wackeligen Beinen wieder auf dem Hofplatz landete.

