Nach der Abschiebehaft: Sevine Muradi ist traumatisiert

Aue-Wingeshausen. Der Schock sitzt tief bei Familie Muradi. Aber jetzt laufen die Vorbereitungen auf die Anhörung auf Hochtouren. Denn die Abschiebung droht noch.

Seit dem 14. Februar ist Sevine Muradi vorerst wieder zuhause. Mitten in der Nacht kam sie an, war komplett traumatisiert von der Festnahme und der Abschiebehaft. In der Zwischenzeit haben sich die Wogen im Hause Muradi ein klein wenig geglättet – aber die Angst steigt wieder mit dem nahenden 8. März, an dem zum dritten Mal die Anhörung vor dem Petitionsausschuss stattfinden wird.

Familie Muradi aus Aue-Wingeshausen droht die Abschiebung in ihr Heimatland Aserbaidschan

Am 11. Februar wurde die dreifache Mutter bei einem Behördentermin in Abschiebehaft genommen

Die unmittelbare Abschiebung wurde gestoppt, Sevine Muradi durfte am 14. Februar nach Hause

Am 8. März kommt der Fall zum dritten Mal vor den NRW-Petitionssausschuss

Mit Plastikblumen in der Hand haben die Kinder ihre traumatisierte Mutter vor knapp zwei Wochen begrüßt – das berichtet Betreuer Helmut Kessler auf Nachfrage dieser Redaktion. „Wir haben sie am nächsten Morgen besucht, sie war wirklich komplett traumatisiert“, erzählt Kessler. An den Kindern ist die Situation auch nicht spurlos vorbei gegangen: „Sie waren sehr verschüchtert.“ Mittlerweile gehen sie aber wieder in den Kindergarten und in die Schule.

Vorbereitung auf die Anhörung

Auch Sevine Muradi habe sich in der Zwischenzeit etwas gefangen, erklärt Kessler. Denn im Hintergrund mahlen die Mühlen pausenlos, auf die Anhörung wird sich akribisch vorbereitet. „Es sind auch neue Aspekte für den Petitionsausschuss dazu gekommen. Außerdem haben wir uns juristische Hilfe eingeholt“, erklärt Kessler.

„Natürlich haben wir Hoffnung, ohne Hoffnung könnten wir das alles gar nicht bewältigen.“ Und die Hoffnung ist es, die die Familie derzeit etwas beruhigt. Aber die Angst vor einer Abschiebung nach Aserbaidschan schwelt und wird auch wieder immer größer, je näher eben jener Petitionsausschuss am 8. März kommt.

Um die Seelsorge der Familie kümmert sich derweil Helmut Kesslers Ehefrau und auch die Kirche habe sich zu diesem Zweck mittlerweile eingeschaltet.

Politische Unterstützung

Weiterhin äußern sich auch politische Lager zu der Situation. So fordern die Jusos des Kreises Siegen-Wittgenstein, dass Gesetze geändert werden: „Wir wollen natürlich Abschiebungen soweit verhindern, wie

Elvin Muradi und Helmut Kessler bei einer Demonstration des Bündnisses „Recht zu Bleiben“ in Siegen. Foto: Florian Adam / WP

das nur irgend möglich ist. Es gilt, die politische Aufgabe auf Bundes- und Landesebene wahrzunehmen, das Recht so zu korrigieren, dass man es auch guten Gewissens ,Recht’ nennen kann. Das meint das Ermöglichen menschenwürdigen Handelns, das weder vorverurteilt, noch das Erschleichen von Leistungen unterstellt.“

Die Jusos wünschen sich in ihrer Pressemitteilung ein dauerhaftes Bleiberecht für die Familie Muradi, springen dabei auch Landrat Andreas Müller zu Seite: „Wir wissen, dass Landrat Andreas Müller alles daran setzte und setzt, dass die Familie Muradi bleiben kann. Er versucht alles, um diese Abschiebung zu verhindern. Sicherlich ist die Situation für viele undurchsichtig und unklar, was die Spielräume der Behörde betrifft, um Entscheidungen zu beeinflussen.” Ein Landrat könne nicht willkürlich über das Bleiberecht einzelner Personen verfügen, so die Jusos.

„Es gibt viele offene Arbeitsstellen in allen Branchen, in denen wir motivierte Menschen brauchen. Da erscheint es widersinnig, Herrn und Frau Muradi und ihrer gut integrierten Familie keine anderen Perspektiven aufzeigen zu können“ sagte zuletzt auch die Landtagsabgeordnete Anke Fuchs-Dreisbach (CDU).

