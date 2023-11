Nach Hacker-Angriff: Wichtige Infos für Wittgenstein

Wittgenstein. Übergangs-Homepages, Mailadressen und Notrufnummern: Das ist in den Wittgensteiner Rathäusern und beim Kreis jetzt wieder möglich.

Nach dem Cyberangriff auf die Südwestfalen-IT (SIT) haben die Rathäuser im Altkreis Wittgenstein schnell reagiert, um weiterhin für die Bürgerinnen und Bürger erreichbar zu sein. Das Rathaus der Stadt Bad Berleburg blieb von Beginn an weiterhin geöffnet. „Wir wollen für die Menschen da sein. Das gilt zu jeder Zeit und unabhängig von der Situation“, erklärte Bernd Fuhrmann, Bürgermeister der Stadt Bad Berleburg. Denn wie über 70 weitere Kommunen ist auch die Stadt Bad Berleburg in hohem Maße von der Cyberattacke betroffen. Wichtig: Nicht betroffen sind die Wasser- und Abwasserversorgung sowie die allgemein gültigen Notrufe. Und auch die Stadtbücherei mit dem „Dritten Ort – Bücherei der Zukunft“ in Bad Berleburg, das Jugendcafé am Markt sowie das Rothaarbad auf dem Stöppel sind und bleiben in vollem Umfang geöffnet.

Nachdem der Angriff am frühen Montagmorgen bekannt geworden war, fuhr die Verwaltung zunächst alle Systeme herunter, um den Schaden soweit wie möglich zu begrenzen. Kurz darauf tagte erstmals der Stab für außergewöhnliche Ereignisse im Rathaus in Bad Berleburg. „Unser Team hat in dieser ersten Woche tolle Arbeit geleistet. Es ist toll zu sehen, wie ein Rädchen ins andere gegriffen hat – dafür möchte ich allen Kolleginnen und Kollegen herzlich danken. Dieser Einsatz war klasse“, berichtete Bernd Fuhrmann.

Lesen Sie auch: Entscheidend: Wie tief sind die Hacker in die Systeme eingedrungen?

Im Laufe der Woche hat die Stadt Bad Berleburg dafür gesorgt, so schnell wie möglich wieder erreichbar zu sein – nicht nur analog vor Ort, sondern auch digital. Inzwischen bestehen wieder auf nahezu allen Kanälen Erreichbarkeiten. Diese sind allerdings weiterhin eingeschränkt. Da Telefonleitungen und E-Mail-Funktionspostfächer vergleichsweise deutlich reduziert sind, kann es zu längeren Antwortzeiten kommen. Unter Tel. 02751 923-0 ist eine zentrale Telefonleitung zu den geregelten Öffnungszeiten des Bürgerbüros geschaltet, die allerdings nur im Notfall kontaktiert werden sollte.

Bewerbungen noch einmal per Post schicken

Weitere Leitungen sollen schrittweise aufgebaut werden. Im Internet unter www.blb-digital.de steht zudem eine Funktionsinternetseite zur Verfügung, auf der die Verwaltung regelmäßig die neuesten Informationen zur Verfügung stellt – neben allen Adressen zur Erreichbarkeit unter anderem auch Stellenangebote. „Bewerbungen sind bis auf Weiteres nur noch auf dem postalischen Weg möglich. Die Fristen für bestehende Stellenangebote haben wir aufgrund der derzeitigen Situation noch einmal um einige Tage verlängert“, erklärte Volker Sonneborn. Der Erste Beigeordnete der Stadt Bad Berleburg wies in diesem Zusammenhang auch darauf hin, dass Bewerbungen, die zuletzt über das digitale Bewerbungsportal eingegangen sind, noch einmal an die Stadt Bad Berleburg, z.H. Jens Strack, Poststraße 42 in 57319 Bad Berleburg gesendet werden sollten. Insbesondere bei Bewerbungen, die zwischen Donnerstag und Montag, 26. und 30. Oktober, online abgegeben wurden, ist der Eingang derselben nicht mehr sichergestellt.

Lesen Sie auch: Landeskriminalamt enthüllt: So arbeiten moderne Hacker

Auch das Onlineangebot soll in den kommenden Wochen schrittweise weiterwachsen. Zudem bestehen Informationsmöglichkeiten auf den Social-Media-Kanälen (Facebook/Instagram) sowie im Telegram-Newsletter. „Sobald es etwas Neues gibt, informieren wir auf allen Kanälen – und sind darüber selbstverständlich auch erreichbar“, erklärte Bernd Fuhrmann.

Wichtige Nummern und Mailadressen

Das Rathaus der Stadt Bad Berleburg ist weiterhin geöffnet. Die Öffnungszeiten im Überblick: Montag bis Mittwoch von 8.30 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 16 Uhr, Donnerstag von 7.30 bis 19 Uhr und Freitag von 8.30 bis 12.30 Uhr. Die Stadt Bad Berleburg ist telefonisch unter folgenden Nummern erreichbar: das Bürgerbüro/Rathaus (während der Öffnungszeiten) unter 02751 923-0, das Rothaarbad unter 02751 7630, die Rufbereitschaft der Stadtwerke (Betriebszweig Abwasser): 0172 1099368, die Rufbereitschaft der Stadtwerke (Betriebszweig Wasserversorgung): 0151 18053532 die Rufbereitschaft der Abteilung Sicherheit und Ordnung unter 0171 8623162.

Notrufe unter den Rufnummern 110 oder der 112 sind weiterhin möglich. Die Kreisleitstelle ist ebenfalls telefonisch erreichbar. Auch alle anderen Kommunen in Siegen-Wittgenstein und der Kreis Siegen-Wittgenstein sind von der Cyberattacke betroffen. Entsprechend sind die Services auch dort nur eingeschränkt oder nicht verfügbar. Die Warn-App „NINA“ funktioniert weiterhin, die Notruf-App „NORA“ allerdings derzeit nicht.

Lesen Sie auch: Cyberangriff auf Südwestfalen: Ein Tag im IT-Chaos

Ab sofort stehen einige Funktionspostfächer zur Verfügung. Die Beantwortung der E-Mails kann aus gegebenem Anlass allerdings teilweise vorerst nur mit Verzögerung erfolgen:

bauamt@blb-digital.de, buergermeister@blb-digital.de, buergerservice@blb-digital.de, immobilien@blb-digital.de, info@blb-digital.de, presse@blb-digital.de, ordungsamt@blb-digital.de, regionalentwicklung@blb-digital.de, rothaarbad@blb-digital.de, schulen@blb-digital.de, soziales@blb-digital.de, standesamt@blb-digital.de, stadtkasse@blb-digital.de, stadtwerke@blb-digital.de, zentraledienste@blb-digital.de.

Notrufnummern und Übergangs-Homepage in Laasphe und Erndtebrück

Auch die Stadt Bad Laasphe hat Notfallnummern eingerichtet, die sie unter anderem auf Facebook bekannt gegeben hat: So ist die Ordnungsbehördliche Rufbereitschaft unter 0151 16204975, das Standesamt unter 0151 426 10 670 und die Rufbereitschaft des Wasserwerks unter 0151 1620 4974 zu erreichen.

Die Gemeinde Erndtebrück hat ebenfalls eine Übergangs-Homepage geschaltet. Unter www.erndtebrueck-rathaus.de informiert die Verwaltung über die aktuellen Entwicklungen. „Nach wie vor erreichen Sie uns in dringenden Fällen persönlich zu den Öffnungszeiten des Rathauses am Info-Stand in der Zentrale“, heißt es auf Facebook. Dringende Anrufe bitte zu den Öffnungszeiten an 0160 9013 8725 oder 0160 9222 9821.

Auch kann man sich nun per E-Mail-Adresse an info@erndtebrueck-rathaus.de ans Rathaus wenden.

Update der Zulassungsstelle des Kreises Siegen-Wittgenstein

Wie die Kreisverwaltung nun mitteilt, können Kurzzeitkennzeichen und Ausfuhrkennzeichen für den Kreis Siegen-Wittgenstein in dringenden Fällen bei der Verbandsgemeinde Kirchen beantragt werden. Abmeldungen von Fahrzeugen sind bundesweit möglich.

Lesen Sie auch: Cyberattacke auf die SIT: Was bislang bekannt ist

Seit dem Nachmittag ist zudem die Nothomepage des Kreises Siegen-Wittgenstein online. Sie ist unter https://kreissiwi.de/ erreichbar. Auf der Startseite befinden sich aktuelle Meldungen. Unter dem Menüpunkt „Kontakte“ sind die provisorischen E-Mail-Adressen hinterlegt, unter denen die Dienststellen des Kreises zurzeit erreichbar sind. Unter „Ämter“ finden Bürgerinnen und Bürger die einzelnen Dienstleistungen, die die Kreisverwaltungen derzeit erbringen kann. Im Einzelfall ist auch aufgeführt, welche stark nachgefragten Dienstleistungen aktuell nicht erbracht werden können.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein