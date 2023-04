Nach Messe in Schameder: Krombacher vermisst großen Pavillon

Schameder. Ein auffälliger Werbeträger ist weg. Die Brauerei hatte ihn auf der Messe „Wir in Wittgenstein“ genutzt. Nach dem Abbau war er plötzlich weg.

Bei der Messe „Wir in Wittgenstein“, die am Wochenende zahlreiche Besucher in den Industriepark Schameder gelockt hat, ist am Sonntag ein großer Messepavillon der Krombacher Brauerei verschwunden.

Wie die Polizei auf Nachfrage dieser Redaktion berichtet, ist der große Messepavillon am Sonntag bei den Aufräumarbeiten gegen 17 Uhr abgebaut und zur Abholung parat gelegt worden. Als das Teil eingesammelt werden sollte, war es verschwunden. Ob der Pavillon versehentlich oder absichtlich mitgenommen wurde, ist noch unklar. Allerdings wurde vorsorglich Anzeige erstattet.

Sollte das Teil von jemandem gestohlen worden sein, dürfte die Freude nur kurz sein. Der Pavillon mit seinen 3 mal 4,5 Metern ist recht groß und trägt den Schriftzug der Brauerei. Damit ist die faltbare Überdachung recht auffällig.

Der Wert des Messepavillons wird mit 3000 Euro angegeben.

