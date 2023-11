Nach tragischem Unfall: Ermittler ordnen Obduktion an

Fischelbach Nach dem tödlichen Unfall bei Fischelbach ermitteln Staatsanwaltschaft und Verkehrskommissariat und haben bereits eine neue Erkenntnis.

Die Ermittlungen zu dem tödlichen Verkehrsunfall vom frühen Sonntagmorgen dauern noch an. Mittlerweile ermitteln die Staatsanwaltschaft und das Verkehrskommissariat nach dem folgenschweren Unfall, bei dem ein 21-jähriger Mann ums Leben kam. Noch in der Unfallnacht hatte bereits ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei vor Ort aufwendige Ermittlungen und Spurensicherungen durchgeführt. Diese Spezialisten kommen immer dann zum Einsatz, wenn in NRW ein Unfallbeteiligter verstorben ist, oder mit dem Ableben eines Unfallbeteiligten zu rechnen ist.

Am frühen Sonntagmorgen gegen 3.30 Uhr wurden die Rettungskräfte auf die L718 zwischen Fischelbach und Mandeln alarmiert. Bei deren Eintreffen befanden sich die beiden schwerverletzten Männer bereits außerhalb des Fahrzeuges. Für die ersten Rettungskräfte vor Ort sah es zunächst so aus, als sei zumindest einer der Männer aus dem verunfallten Fahrzeug geschleudert worden. Die Ermittlungen der Polizei ergaben jedoch, dass beide Männer von Ersthelfern aus dem Wrack befreit wurden.

Noch keine Angaben zu Beifahrerin möglich

Die Staatsanwaltschaft hat nun die Obduktion des Verstorbenen angeordnet. Diese findet Donnerstag, den 9. November, statt. Unter anderem, um neue Erkenntnisse zum Unfallhergang zu erlangen und Hinweise zur Sitzposition der beiden Männer zu bekommen. Bislang ist nicht klar, welcher der beiden Männer das Unfallfahrzeug, was in eine Böschung geriet und gegen mehrere Bäume prallte, gesteuert hat. Im Fahrzeug selbst wurde eine junge Frau sehr schwer eingeklemmt, deren Identität in der Unfallnacht und auch den Tagen noch nicht feststand. „Dazu sind aktuell noch keine Altersangaben möglich“, erläuterte Niklas Zankowski von der Pressestelle der Polizei Siegen im Telefonat am Montagnachmittag. Die Frau war nach Angaben vor Ort im Bereich des Beifahrersitzes eingeklemmt.

Auch das Unfallfahrzeug wurde für weitere Untersuchungen und Begutachtungen durch die Ermittler beschlagnahmt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein