Nach Unfall: Pkw lassen Rettungswagen nicht durch

Bad Berleburg Bei einem Unfall bei der Herrenwiese wurde am Dienstag eine Frau verletzt. Doch auf dem Weg zum Krankenhaus machten die Autos keinen Platz.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstagmittag gegen 13.45 Uhr auf der B 480 zwischen Bad Berleburg und Wemlighausen. Im Kreuzungsbereich zum Industriegebiet Herrenwiese sind zwei Fahrzeuge zusammengestoßen, dabei wurden zwei Menschen verletzt.

Zum Unfall kam es, als ein 64-jähriger Pkw-Fahrer von der Herrenwiese kommend in Richtung Bad Berleburg abbiegen wollte. Zur selben Zeit fuhr eine Frau mit ihrem Renault Clio von Bad Berleburg in Richtung Wemlighausen. Sie hatte offenbar den Blinker nach rechts gesetzt, weshalb der 64-jährige Mann losfuhr – der Clio fuhr jedoch dann auch geradeaus weiter und es kam im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß.

Dabei wurden die Fahrerin des Clio und ihr Beifahrer leicht verletzt und beide wurden mit dem DRK Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der 64-jährige Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Besonders erschreckend war vor Ort, dass der DRK Rettungswagen mit Blaulicht und Einsatzhorn mit der verletzten Frau an Bord zum Krankenhaus starten wollte und kein Verkehrsteilnehmer anhielt, um dem RTW die Fahrt zu ermöglichen. Das Blaulicht in Verbindung mit dem Einsatzhorn sagt an, dass alle übrigen Verkehrsteilnehmer sofort freie Bahn zu schaffen haben.

Besonders erschreckend war vor Ort, dass der DRK Rettungswagen mit Blaulicht und Einsatzhorn mit der verletzten Frau an Bord zum Krankenhaus starten wollte und kein Verkehrsteilnehmer anhielt, um dem RTW die Fahrt zu ermöglichen. Foto: Matthias Böhl / WP

Die beiden Unfallfahrzeuge wurden zwar erheblich beschädigt, waren jedoch soweit fahrbereit, dass sie schnell aus der Kreuzung entfernt werden konnten. Ein Feuerwehrmann aus Bad Berleburg war als Ersthelfer vor Ort, setzte den Notruf ab und unterstützte die Polizei bei der Reinigung der Fahrbahn. /mb

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein