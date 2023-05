Nächster Regio-Markt: „Heimat schmecken“ kommt nach Arfeld

Arfeld. Nach den gelungenen Premieren in Aue und Sassenhausen folgt jetzt Arfeld. Auch hier wird einiges geboten. Das sind die Infos zum Regio Markt.

Publikumsmagnete waren die ersten Auflagen allemal – nun geht der Regio-Markt „Heimat schmecken“ in die nächste Runde. Der mobile Markt findet das nächste Mal am Sonntag, 21. Mai, von 11 bis 16 Uhr im Zentrum „Via Adrina“ in Arfeld statt.

Neben dem Verkauf von regionalen Lebensmitteln wie Obst und Gemüse, Eiern, hausgemachten Wurstwaren sowie Käse und Honig sind auch Bienenwachskerzen und Seifen sowie Wollprodukte im Portfolio der Anbietenden zu finden. Die Arfelder Vereine bieten zudem ein vielfältiges Rahmenprogramm: Im großen Saal zeigt der Gemeinschaftsverein Arfeld eine Ausstellung zum Thema „Nachhaltigkeit im Alltag“, der MGV Arfeld sowie die Alphornbläser Wittgenstein sorgen für musikalische Unterhaltung und interessierte Gäste sind – gegen ein kleines Entgelt – eingeladen, die große Modelleisenbahn in Betrieb zu erleben.

Neben Kaffee und Kuchen gibt es auch herzhafte, warme Speisen wie Wildbratwurst, Spießbraten und eine vegetarische Spätzlepfanne mit Käse. Außerdem gibt es im Eisenbahner-SB-Café nachhaltige Speisen und Produkte zu erwerben und zu verzehren. Für die Kinder steht eine Hüpfburg des Jugendfördervereins Bad Berleburg zur Verfügung.

Ebenfalls vor Ort ist der starke Partner von „Unser BLB-Netz“ – Greenfiber – und auch das mobile Bürgerbüro der Stadt Bad Berleburg ist vor Ort. Dort gibt es unter anderem die Möglichkeit, Personalausweise oder Reisepässe zu beantragen.

