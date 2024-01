Nasser Dezember in Wittgenstein war deutlich zu mild

Wittgenstein Das Jahr 2023, viertwärmstes Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen, räumte mit Trockenheitsproblemen auf und sorgte an Weihnachten für Hochwasser.

Die beherrschenden Themen der Jahre 2018 bis 2022 waren im Wittgensteiner Land Dürre und Trockenheit. 2023 räumte mit ausgesprochen viel Regen mit diesen Themen so richtig auf. Der Dezember setzte mit einer Hochwasserlage an Weihnachten das i-Tüpfelchen auf die Nässe des Jahres. Während der Monat verbreitet mit winterlichen Verhältnissen begann, blieb es ab der Monatsmitte häufig frostfrei. Dies zeigten die Messungen und Beobachtungen des Wetterportals Wittgenstein (www.wetter-wittgenstein.de)

Mit einer Temperatur von 0,9 Grad an der Vergleichsstation Kahler Asten war der Dezember im Vergleich zu den letzten 30 Jahren um 1,7 Grad zu mild. Vergleicht man ihn mit dem Mittel der Jahre 1961-1990 entstand ein deutlicheres Plus von 2,6 Grad. In Hesselbach zeigte das Thermometer im Mittel 3 Grad an, in Benfe waren es 2.7 Grad. Das Jahr 2023 schloss auf dem Kahlen Asten mit einem Durchschnitt von 7,1 Grad ab. Damit war es nach 2022, 2018 und 2020 das viertwärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen 1926.

Das gesamte Wittgensteiner Land startete am 1. Adventswochenende mit einer Schneedecke und häufig auch Dauerfrost in den meteorologischen Winter. Verbreitet war gleich der 1. Dezember der kälteste Tag des Monats. An unserer Wetterstation am Kindergarten in Diedenhausen wurden die zweistelligen Minusgrade mit -10,3 Grad sogar knapp erreicht. Kälter war es in diesem Monat nirgends und wurde es in der Folge auch nicht mehr. So folgte in Feudingen auf vier Dauerfrosttage am Stück zwischen dem 1. und 4. Dezember bis zum Monatsende kein einziger mehr. In Erndtebrück waren die ersten acht Tage des Monats Frosttage, die Temperatur sank zumindest einmal pro Tag unter den Gefrierpunkt. Anschließend gab es bis zum Monatsende nur noch in einer weiteren Nacht leichten Frost. Der absolute Höchstwert des Monats wurde am 25. Dezember, dem 1. Weihnachtstag, mit 10,4 Grad an der Grundschule in Bad Laasphe gemessen. Wie so oft in den vergangenen Jahren erreichte uns die mildeste Luft also ausgerechnet an den Feiertagen.

Der Niederschlag, insbesondere der Regen zeigte sich im Dezember und im gesamten Jahr 2023 sehr freigiebig. So brachte der Dezember erneut deutlich zu hohe Mengen, teilweise war es wiederum das Doppelte des Üblichen. Der Raum Erndtebrück lag wie so oft vorne, in Birkelbach waren es knapp 250 Liter auf den Quadratmeter. Doch auch in Bad Berleburg mit 170 und in Bad Laasphe mit 185 Liter war es deutlich nasser als in einem normalen Dezember. Ursächlich dafür war insbesondere die Phase zwischen dem 19. und 26. Dezember. In dieser Woche regnete es mit nur sehr wenigen Pausen fast durch. An der Steinert oberhalb von Girkhausen kamen in dieser Phase rund 150 Liter Regen vom grauen Himmel. Die Flüsse wie Eder, Lahn, Odeborn und ihre Nebenflüsse schwollen deutlich an und am Samstag vor Weihnachten mussten auch Keller ausgepumpt werden. Das Jahr 2023 war im Gesamten eines der nassesten Jahre seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Rund 1700 Liter kamen in Girkhausen zusammen, in Birkelbach und Erndtebrück sogar mehr als 1800 Liter. Zum Vergleich: Die Trockenjahre 2018 und 2020 kamen mit 800 bis 1000 Liter teilweise nicht einmal auf die Hälfte dieser Menge.

Schnee war im Dezember nur an den ersten 10 Tagen ein Thema. In dieser Zeit lag aber verbreitet eine Schneedecke. Die höchsten Mengen wurden am 05. Dezember erreicht. Auf dem Kahlen Asten waren es 31 cm, am Stünzel 26 cm und auch an den Talstationen in Birkelbach und Arfeld 20 cm. Weihnachten und der Jahreswechsel blieben wie schon in den Vorjahren überall schneefrei. Neben dem intensiven Regen machte der Wind vor allem kurz vor Weihnachten auf sich aufmerksam. Tief „Zoltan“ fegte am 21. Dezember über das Wittgensteiner Land hinweg und sorgte am Golfplatz von Sassenhausen für eine orkanartige Böe von 108 km/h. Die Folge waren zahlreiche umgestürzte Bäume und auch gesperrte Straßen.

Wie bereits im November sorgte die intensive Tiefdrucktätigkeit dazu, dass sich die Sonne kaum mal durchsetzen konnte. Nur drei Tage zur Monatsmitte konnte als recht freundlich bezeichnet werden, ansonsten blieb es vielfach trüb. Obwohl das Jahr 2023 so niederschlagsreich war - die Sonne ließ sich nicht lumpen. Aufgrund der sehr sonnigen Monate Juni und September gab es insgesamt sogar 10 bis 15 % mehr Sonnenschein als in einem durchschnittlichen Jahr.

