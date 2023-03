Naturschutzbund: Alljährliche Amphibienwanderung beginnt

Wittgenstein. Der NABU warnt vor neuen Amphibienwanderungen und bittet bei Autofahrern um Rücksichtnahme – diese Straßen sind betroffen und das ist zu beachten.

Mit milderen Temperaturen erwachen nicht nur bei uns Menschen die Frühlingsgefühle, auch Kröten, Frösche und Molche werden wieder munter. Die wechselwarmen Amphibien, deren Körpertemperatur sich an die Umgebung anpasst, verharren nämlich den Winter über in Verstecken im Boden in einer Kältestarre.

Alljährlich im Frühjahr machen sich die Tiere auf den Weg zu ihrem Laichgewässer, um sich zu paaren und dort ihre Eier abzulegen. Sie wandern meist in der Nacht, da sie dann bei höherer Luftfeuchtigkeit nicht so schnell austrocknen. Mit vermehrtem Wanderaufkommen ist ab einer Temperatur von ca. 6°C zu rechnen, bei feuchter Witterung mit Regen, Niesel oder Nebel eher als bei trockenem Wetter.

Großes Risiko

Für die ohnehin aus vielfältigen Gründen abnehmenden Amphibienpopulationen ein großes Risiko. Auf der Wanderung von den Winterquartieren zu den Laichgewässern lauern zahlreiche Gefahren. Besonders die Querung von Straßen ist für die Tiere ein lebensgefährliches Unterfangen. Dabei endet es nicht nur direkt unterm Autoreifen tödlich. Auch durch den Strömungsdruck der Autos sterben die Tiere, da ihre empfindlichen Körper praktisch innerlich platzen.

Was kann man also als Autofahrer tun, um die Tiere möglichst zu verschonen? Mit einer Reduzierung der Fahrgeschwindigkeit auf 30 km/h kann zumindest der Tod durch Strömungsdruck verhindert werden. An Amphibienwanderstrecken, die oftmals auch durch entsprechende Beschilderung gekennzeichnet sind, sollte daher bei passendem Wanderwetter besonders vorsichtig gefahren werden.

Runter vom Gas

Eine angepasste Geschwindigkeit ist übrigens nicht nur wegen der Amphibien angesagt. Auch zahlreiche im Amphibienschutz aktive Personen sind zu diesen Zeiten im Straßenbereich unterwegs. Das Motto lautet daher: Runter vom Gas für Mensch und Tier! Der NABU weist außerdem auf diverse Amphibienschutzaktionen wie Schutzzäune und Straßensperrungen im Kreisgebiet hin. Zum Beispiel wird seit vielen Jahren im Frühjahr ein Abschnitt der K53 zwischen Bad Berleburg-Richstein und Bad Laasphe-Bracht im Bereich der Teiche am Forsthaus Hülshof mit Genehmigung der zuständigen Behörde bedarfsweise gesperrt.

Mit ihren großen Wasserflächen bieten die Teiche Laichplätze für mehrere tausend Erdkröten, Berg- und Teichmolche und Grasfrösche. Die Bedarfssperrung findet dieses Jahr zwischen dem 20.03. und dem 16.04. statt und bleibt auf das Nötigste beschränkt. Sie erfolgt nur bei besonders hohem Wanderaufkommen. Dann wird die Straße jeweils zwischen 19 Uhr und 7 Uhr gesperrt. Die Durchfahrt für Rettungsfahrzeuge ist selbstverständlich jederzeit gewährleistet. Die Sperrung wird auf der Homepage des NABU SiWi (www.nabu-siwi.de) bekanntgegeben.

Durchfahrtsverbote beachten

Der NABU bittet dringend darum, an diesen Tagen das Durchfahrtsverbot zu beachten. Wer diese Aktion durch das Aufstellen der Baken oder das Beobachten des Wandergeschehens aktiv unterstützen möchte, kann sich bei Interesse gerne in der Geschäftsstelle des NABU Siegen-Wittgenstein unter 02733-8135046 oder info@nabu-siwi.de melden!

