Netzstörung: Girkhausen mehrere Tage ohne Internet

Girkhausen. Kurz vor Weihnachten sorgte ein Strumschaden für den Internet- und Telefonausfall in Girkhausen: Das war am 23. Dezember passiert.

Kurz vor Weihnachten, am 23. Dezember, fiel die Telefon- und Internetverbindung in Teilen von Girkhausen aus. Betroffen war das untere Dorf, im Bereich der Berleburger Straße und Unterm Damberg. Ursache war ein umgestürzter Baum in Wemlighausen, der eine Stromleitung traf und zu einem kurzen Stromausfall führte. Nach Angaben einiger betroffener Anwohner startete danach die Anlage vom Internetanbieter E.On Highspeed nicht wieder neu. Alle Haushalte, die ihren Internetzugang über diesen Anbieter bezogen, waren ohne Telefon und Internetverbindung. Betroffen waren auch einige Kleinunternehmen, die entlang der Hauptstraße angesiedelt sind und in ihrer Arbeit eingeschränkt waren. Ein Anwohner berichtete, dass nach ersten Angaben des Anbieters, die Reparatur in einem Zeitraum von zwei bis drei Wochen erfolgen sollte. Dann gab es gute Nachrichten: Am Mittwoch, 27. Dezember, gegen 13 Uhr war die Internetverbindung bereits wieder hergestellt.

