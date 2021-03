Netzuntersuchung: Drei Stunden kein Wasser in Richstein

Für die Zeit der Arbeiten empfehlen die Stadtwerke Bad Berleburg den Betroffenen, sich einen ausreichenden Wasservorrat anzulegen.

Richstein. Die Wasserversorgung in Richstein muss am kommenden Donnerstag, 4. März, in der Zeit von 9 bis 12 Uhr unterbrochen werden. Das teilen die Stadtwerke Bad Berleburg mit. Betroffen sind außerdem Einzelgehöfte zwischen Arfeld und Richstein, sofern diese an die öffentliche Wasserversorgung angeschlossen sind. Grund ist, dass in diesem Gebiet eine Netzuntersuchung stattfindet. Diese kann zu Unterbrechungen und Druckschwankungen im Netz führen. Aufgrund der mit der Prüfung verbundenen Arbeiten kann es kurzzeitig zu einer Trübung des Trinkwassers kommen. Diese ist allerdings gesundheitlich unbedenklich.

Für die Zeit der Arbeiten empfehlen die Stadtwerke Bad Berleburg den Betroffenen, sich einen ausreichenden Wasservorrat anzulegen. Die Stadtwerke bitten bereits vorab um Verständnis für die Maßnahme.

Täglich wissen, was in Wittgenstein passiert: Hier kostenlos für den WP-Wittgenstein-Newsletter anmelden!