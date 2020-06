Neu für Siegen-Wittgenstein: Kita-Platz per Navigator suchen

Siegen-Wittgenstein. Per siwi-webkita.de können sich Eltern über die Angebote informieren – und ihre Kinder gleich online für einen Betreuungsplatz vormerken lassen.

Ein weiterer Online-Service der Kreisverwaltung ist jetzt am Start: www.siwi-webkita.de. Unter dieser Adresse bietet der Kreis Eltern, die auf der Suche nach einer Kinderbetreuung sind, die Möglichkeit, sich über die Angebote zu informieren und ihre Kinder für einen Betreuungsplatz online vormerken zu lassen. Dies gilt für alle Eltern aller Städte und Gemeinden im Kreisgebiet – mit Ausnahme der Universitätsstadt Siegen, die ein eigenes Jugendamt und ein eigenes Online-Anmeldeportal (Kita-Navigator) hat.

Die Suche nach einem passenden Betreuungsangebot kann über eine Umkreissuche geschehen. So können Eltern sich beispielsweise alle Einrichtungen in unmittelbarer Wohnortnähe anzeigen lassen oder aber die erweiterte Suche nutzen, um zum Beispiel nach bestimmten Kita-Trägern zu suchen oder nach der Größe der Einrichtung. Die Suchergebnisse werden auf einer Google-Karte angezeigt. All dies ist auch ohne Registrierung möglich. Wenn sich Eltern mit ihrer Adresse registriert haben, können sie ihr Kind zudem online für einen Betreuungsplatz in einer oder mehreren Kitas vormerken und erhalten auch später Platzangebote oder -absagen online über siwi-webkita.de. Genauso wird verfahren, wenn ein Kita-Wechsel geplant ist.

Kita analog kennenlernen

Eine Online-Anmeldung über siwi-webkita.de ist kein Muss, ermöglicht aber eine bequeme erste Recherchen von zuhause aus. Gleichzeitig verweist der Landrat darauf, dass auch weiterhin die Anmeldung „ganz analog“ in der Kita direkt vor Ort vornehmen kann. Dort wird sie dann von den Mitarbeiterinnen in siwi-webkita.de erfasst.

Erfahrungen der Firma BOS, die die Software entwickelt hat, zeigen, dass die Quote der Eltern, die die Online-Anmeldung nutzt, bei über 90 Prozent liegt. Gleichzeitig kommt aber so gut wie kein Betreuungsvertrag ohne vorheriges persönliches Gespräch zwischen Kitaleitung und Eltern zustande.

An den Anmeldefristen hat sich nichts geändert. „Eltern können genauso wie bisher zu allen Zeiten im Jahr ihren Betreuungsbedarf anmelden“, sagt Helge Klinkert, Dezernentin für Schule, Bildung, Soziales und Jugend des Kreises Siegen-Wittgenstein. Wichtig ist aber, dass der Betreuungswunsch sechs Monate vor Inanspruchnahme des Betreuungsplatzes dem Kreisjugendamt gemeldet werden muss. Zudem weist Klinkert darauf hin, dass Anmeldungen über siwi-webkita.de immer für das aktuell laufende und das nächste Kindergartenjahr möglich sind. „Als Kreisjugendamt erfüllen wir einen Rechtsanspruch. Und da gilt mit Blick auf die Platzvergabe nicht, wer zuerst kommt, sondern wer die Voraussetzungen erfüllt.“

Keine Anmeldung geht verloren

Eltern, die ihre Kinder bereits für einen Kitaplatz angemeldet haben, bekommen in den nächsten Tagen ein Schreiben mit einem Aktivierungslink für siwi-webkita.de vom Jugendamt des Kreises. Damit können sie sich anmelden und ihre Daten selbst pflegen und ergänzen. Keine bereits vorgenommene Anmeldung geht verloren, betont der Kreis. Eltern, die sich nicht mit einem Benutzerkonto bei siwi-webkita.de registrieren, bekommen alle Informationen weiterhin per Post.