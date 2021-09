Neu: Zumba und Powertraining für alle am Flugplatz Schameder

Erndtebrück. Das Sport-Ereignis für die Erndtebrücker geht am 7. September in die dritte Runde, wechselt aber den Standort. Hier die wichtigsten Infos dazu.

Bereits zum dritten Mal findet am kommenden Dienstag, 7. September, das gemeinschaftliche Sportevent Rudelturnen in Erndtebrück statt. Neu ist der Veranstaltungsort: Statt am P+R-Parkplatz wird man diesmal den Sonnenuntergang am Flugplatz Schameder genießen können. Vor der außergewöhnlichen Kulisse des Flugplatzes werden zahlreiche Rudelturner erwartet.

Lesen Sie auch: Gemeinsam schwitzen neben den Erndtebrücker Bahngleisen

Trotz Corona ist dies an diesem Tag möglich. „Ein Hygienekonzept wurde im Vorfeld abgestimmt. Sport in der Gemeinschaft und Sicherheit sind also möglich, was wir mit Rudelturnen beweisen“, so Guido Müller, der mit weiteren Gründungsmitgliedern die Aktion von Rudelturnen vor fünf Jahren ins Leben gerufen hat. Erst fanden die Trainings nur in Siegen statt, mittlerweile kreisweit. Immer dabei: ein DJ, der die oft mehr als 100 Teilnehmer in Stimmung bringt. Dreh- und Angelpunkt natürlich die Trainer, die auf einer Bühne die Fitnessübungen anleiten und über Lautsprecher Anweisungen geben.

Tanzlehrer als Trainer am Start

„Beim Rudelturnen geht es vor allem um den Sport in der Gemeinschaft“, betont Müller. „Eine Grundfitness ist zwar vom Vorteil, aber im Grunde kann jeder beim Sport mitmachen und nach seinen Kräften die Übungen dosieren.“

Lesen Sie auch: Entwicklung des Erndtebrücker Bahnhofsumfeldes geht weiter

Als Trainer sind Übungsleiterinnen des Tanzstudios Fischer in Erndtebrück am Start – ab 18 Uhr mit einem Power- und Fitnesstraining unter Leitung von Lilija Fischer und Julia Cofala und ab 19 Uhr dann mit einem Zumba-Training für alle. Hier geben die Tanzschritte und Moves Eva Afflerbach und Julia Kraft vor.

Gemeinde und Sponsoren im Boot

Geparkt werden kann am Rande des Flugfelds oder auf den angrenzenden Parkplätzen. Der Flugsportverein Schameder freut sich als Gastgeber des Rudelturnens, möglichst viele Gäste begrüßen zu können. Er hat zusammen mit der Gemeinde Erndtebrück das Event vor Ort möglich gemacht.

Lesen Sie auch: Schnuppertag beim FSV: Mit der ASK 13 geht’s in die Luft

Die Sponsoren im Überblick: Krombacher 0,0, die Sparkasse, die AOK Nordwest, die Bäckerei Schneider, DATASEC, GAYKO, Urban Sports und Absolut Sports sowie Erndtebrücker Eisenwerke und die LBS Südwestfalen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein