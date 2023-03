DLRG und Feuerwehr suchten nach einem Jungen, der in die Lahn gefallen war. Ein Schlauchboot-Unfall auf der Lahn bei Dautphetal (Kreis Marburg-Biedenkopf) hat am Samstag die größere Suchaktion ausgelöst. Am späten Nachmittag war der Junge dann lebend aus der Lahn geborgen und in ein Krankenhaus gebracht worden.