Neue Highlights auf dem Arfelder Weihnachtsmarkt

Arfeld Beim 38. Arfelder Weihnachtsmarkt erwarten die Besucher neue, spannende Highlights: Unter anderem wird es zum ersten Mal eine Rodelbahn geben.

Zum 38. Arfelder Weihnachtsmarkt hat die Dorfgemeinschaft am Samstag, 9. Dezember, ab 11 Uhr neue Highlights geplant: Zum ersten Mal wird es eine – wetterunabhängige – Rodelbahn auf dem Weihnachtsmarkt geben. Außerdem wird der „Ausscheller“ über den Markt gehen und die Besucherinnen und Besucher über die Aktivitäten und Veranstaltungen des Marktes informieren.

Dazu gehört in diesem Jahr mehr Musik: Nachmittags gibt es den „musikalischen Advent“ in der Arfelder Kirche mit den „Spätzündern“ (15.00 Uhr bis 16.00 Uhr). Anschließend geben die Sauerland Musikanten ein Platzkonzert mit weihnachtlicher Musik direkt auf dem Markt (ab 16.00 Uhr). Ab 18.00 Uhr wird die Gruppe „Peelsound“ Folksongs, Balladen und Seasongs entlang der Stände spielen.

Kinder können auch in diesem Jahr ihre Wunschzettel ans Christkind schicken. Foto: Hans Peter Kehrle / WP

Wenn es dämmrig wird, erstrahlt die Arfetalstraße mit einem neuen, stimmungsvollen Beleuchtungskonzept. Dieses bietet den perfekten Rahmen für den Besuch des Nikolaus, der um 17 Uhr wieder durch die Gassen fahren und Stutenmänner an die Kinder verteilen wird.

Aktuell laufen die Vorbereitungen: Beispielsweise werden die Bäume zur Dekoration geschlagen. Um möglichst ressourcenschonend zu arbeiten, werden diese auch anderen Märkten zur Verfügung gestellt. Parallel werden Deko-Elemente überarbeitet oder neu gebastelt. In den nächsten Wochen wird in den Arfelder Küchen noch so manche Mandel gebrannt und der eine oder andere Liter Punsch angerührt. Der Aufbau der Buden startet dann eine Woche vor dem Markt.

Der Arfelder Weihnachtsmarkt wurde schon 1983 ins Leben gerufen, ist mit den Jahren immer weiter gewachsen und zieht mittlerweile Gäste weit über die Grenzen Wittgensteins hinaus an. Er lebt vom Engagement der Vereine und den vielen liebevollen Ideen der Ehrenamtlichen, beispielsweise der lebenden Krippe, dem Märchengarten oder Frau Holle, die ihre Kissen ausschüttelt und es schneien lässt.

Der Arfelder Weihnachtsmarkt im vergangenen Jahr. Foto: Hans Peter Kehrle / WP

Kinder können auch in diesem Jahr ihre Wunschzettel ans Christkind schicken. Nicht nur das: Sie bekommen anschließend sogar eine Antwort. In einer Telefonzelle können die jüngsten Besucher mit dem Weihnachtsmann telefonieren, in der Lesestube den Geschichten lauschen und ab und zu auch das Christkind winken sehen.

Für alle Erwachsenen präsentiert sich der Weihnachtsmarkt in gewohnter Gemütlichkeit: Die Arfelder Vereine versorgen die Gäste mit kulinarischen Genüssen in Form von heißen und kalten Getränken sowie einer großen Auswahl an Speisen. Sollte es draußen zu kühl werden, gibt es viele Möglichkeiten, um sich drinnen aufzuwärmen – zum Beispiel in der Alten Schmiede, im Spritzenhaus oder in der Hütte der Wanderfreunde.

Der Arfelder Weihnachtsmarkt findet am 9. Dezember ab 11 Uhr statt.

