Neue Infotafeln für Bad Laasphe und Feudingen

Bad Laasphe Wer mit der Bahn zum Wandern oder Radfahren in Bad Laasphe oder Feudingen anreist, wird ab sofort mit neuen Tafeln mit vielen Infos begrüßt.

Bad Laasphe und der Ortsteil Feudingen gelten als Startpunkte für den zertifizierten Lahnradweg und Lahnwanderweg. Für eine autofreie Anfahrt zum Startpunkt ihrer Rad- oder Wandertour nutzen viele der Gäste die Kurhessenbahn. Dabei ist eine Anreise mit der Bahn nicht nur für mehrtägige Urlaube, sondern besonders auch für Tages- oder Wochenendausflüge sehr gefragt.

Um diese umweltfreundliche, nachhaltige Anreise noch weiter zu fördern, möchte die TKS Bad Laasphe die Bahnreisenden an beiden Bahnhöfen durch eine übersichtlich gestaltete Informationstafel empfangen und eine eigenständige Orientierung schon bei Ankunft ermöglichen. Die zwei Informationstafeln wurden über ein Leader-Kleinprojekt aus dem Regionalbudget des Landes Nordrhein-Westfalens und des Bundes finanziert und enthalten neben einem Stadtplan auch Richtungsangaben mit Pfeilen und Entfernungsangaben zum Lahnradweg, dem Lahnwanderweg, den Wanderwegeportalen, der Touristinformation und zu ortstypischen Sehenswürdigkeiten und Einrichtungen.

Die beiden Tourismusverbände (Lahntal Tourismusverband e.V. sowie Touristikverband Siegen-Wittgenstein e.V.), denen Bad Laasphe durch seine Lage angehört, streben beide die Zertifizierung „Nachhaltiges Reiseziel“ über TourCert an. „Tourismus funktioniert nicht ohne die Bewegung von A nach B. Ziel ist es also, diese Bewegung so nachhaltig wie möglich zu gestalten. Mit den neuen Informationstafeln an den Bahnhöfen und den Verweisen auf die Einsteige der Wander- und Radwege, unterstützt die TKS Bad Laasphe unsere Bestrebungen im Rahmen des Zertifizierungsprozesses zum „Nachhaltigen Reiseziel“ zeigt sich Jule Kampen vom TVSW begeistert. Auch Philipp Borchardt vom LTV freut sich über einen erleichterten Einstieg ins Freizeitvergnügen in Bad Laasphe.

Utsch Werbetechnik installiert neue Werbetafeln in Bad Laasphe und Feudingen Foto: TKS bad Laasphe / WP

„Umweltschonende Mobilität bei der Anreise und innerhalb einer Urlaubsregion ist ein wichtiger Baustein für einen nachhaltigen Tourismus. Daher freuen wir uns sehr, dass unser Mitglied, die TKS Tourismus, Kur und Stadtentwicklung Bad Laasphe GmbH die Ausschilderung zum Lahnradweg und Lahnwanderweg an den Bahnhöfen optimiert hat.“ Die TKS freut sich mit diesem Leader-Kleinprojekt Bad Laasphe und seine Dörfer für die nachhaltige Anreise noch besser aufgestellt zu haben, und damit hoffentlich einen wichtigen Anteil zur Nachhaltigkeit zu leisten.

