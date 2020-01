Neue Mietwohnungen für Erndtebrücks Kernort

Es kommt Bewegung in die ehemalige Kuhlmann-Siedlung in Erndtebrück. Vier Häuser, jeweils zwei an der Ecke Am Köpfchen/ Martin-Luther-Straße und Am Köpfchen/Ulrich-von-Hutten-Straße, sind mit Bauzäunen abgesperrt, Bauarbeiter gehen ein und aus, ein Bagger gräbt die Erde vor den Häusern um. Passanten bleiben stehen und beobachten interessiert das Geschehen. Besitzer Detlef Gründer erklärt im Gespräch, was da nun genau passiert.

„Die Bausubstanz der Häuser ist sehr solide, sie wurden ja schon vor ein paar Jahren energetisch aufbereitet“, erklärt Gründer auf Nachfrage. Sobald die Häuser in ein paar Monaten renoviert sind – auf einen genauen Zeitpunkt will sich Gründer derzeit noch nicht festlegen – könnten sie auch als Muster-Häuser dienen, sagt Gründer.

Pro Wohnung zwei Balkone

Unter anderem neue Badezimmer und neue Türen bekommen die Wohnungen, zudem wurden die in die Jahre gekommenen Balkonfronten entfernt. Die Balkone seien ein Faktor, der die Wohnungen attraktiv mache, so Gründer. „Jede Wohnung hat zwei Balkone, die in zwei Himmelsrichtungen liegen. Man kann also zum Frühstück die Morgensonne und im Feierabend die Abendsonne genießen“, so Gründer. Vor den vier Häusern, die derzeit renoviert werden, gräbt außerdem ein Bagger die Erde um. Dort sollen unter anderem Gärten entstehen. „Zusätzlich kommen dort Pkw-Stellplätzen hin“, fügt Gründer hinzu.

Mangelware Mietwohnungen

In Erndtebrück gebe es eine große Nachfrage nach Mietwohnungen, hat der Geschäftsführer von „Schöner Wohnen Erndtebrück“ beobachtet.

Tatsächlich ist das Angebot derzeit knapp: Auf sämtlichen Immobilien-Portalen ist das Suchergebnis spärlich, nur zwei bis drei Wohnungen werden angeboten, der Rest der Angebote befindet sich bereits in den Nachbarstädten. Sind die Häuser in der ehemaligen Kuhlmann-Siedlung beziehbar, wird dieser Markt zumindest für kurze Zeit bedient werden.

Häuser als Kapitalanlage

Etwa zehn Häuser stehen außerdem noch zum Verkauf, merkt Detlef Gründer an. Wer Interesse habe, könne sich diesbezüglich an die Rothaar-Immobilien GbR in Bad Berleburg wenden. „Dabei kann auch bei der Finanzierung unterstützt werden. Bei den derzeitigen Zinssätzen wäre das eine gute Kapitalanlage“, rät der Immobilien-Kaufmann.

Im Mai 2019 hatte die „Schöner Wohnen Erndtebrück GmbH“, die Detlef Gründer eigens für den Kauf gegründet hatte, erworben. Zu diesem Zeitpunkt standen die Gebäude bereits seit Jahren leer und galten als unvermarktbar. Der Wohnkomplex besteht aus insgesamt 28 Häusern am Höhenweg und an der Ulrich-von-Hutten-Straße mit insgesamt rund 130 Wohnungen. Zusätzlich ersteigerte Detlef Gründer letzte Erbbaurechte für Eigentumswohnungen in einzelnen Immobilien.