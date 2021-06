Neue Presbyterin Andrea Schneider begrüßt

Neustart im Presbyterium der Ev. Kirchengemeinde Raumland.

Berghausen/Raumland. Im Frühjahr 2020 haben sich überall in der Evangelischen Kirche von Westfalen neue Presbyterien an die Arbeit gemacht. Bei dem turnusgemäßen Neustart blieben In der Raumländer Kirchengemeinde drei Plätze im gemeindlichen Leitungsgremium unbesetzt, auch weil in Berghausen zum Beispiel Erika Birkelbach altersbedingt aus dem Presbyterium ausscheiden musste.

Deshalb freute diese sich jetzt umso mehr, dass beim Gottesdienst in der Berghäuser Kirche mit Andrea Schneider eine örtliche Nachfolgerin ins Presbyterinnen-Amt eingeführt werden konnte. Symbolisch reichte sie den Staffelstab in Form eines Stiftes an ihre Nachfolgerin weiter, denn im Dienst für die Kirchengemeinde wird viel zu notieren und ab und zu auch mal etwas zu unterschreiben sein.

Pfarrerin Berit Nolting begrüßte ebenfalls die neue Mitstreiterin voller Freude und ermutigte außerdem, sich bei Interesse an die Kirchengemeinde zu wenden: Weiterhin sind zwei Plätze im Presbyterium frei für Menschen, die sich verantwortlich im gemeindlichen Leitungsgremium und in der wichtigen Arbeit vor Ort engagieren möchten.

