Neue Radwege im Edertal bei Bad Berleburg erkunden

„Fluss – Felsen – Aussichten“ - Die neue Fahrradschleife ist federführend von der BLB-Tourismus GmbH konzipiert worden.

Bad Berleburg. Einen erlebnisreichen Fahrradtag hat die Betriebssportgemeinschaft der Kreisverwaltung Siegen-Wittgenstein im Naturparadies verbracht. Insgesamt 27 Teilnehmer waren kürzlich auf der neuen Rundtour „Fluss – Felsen – Aussichten“ unterwegs. Der Schwarzenauer Bernd Julius ist aktives Mitglied der Betriebssportgemeinschaft und hat schon mehrfach Radtouren rund um Bad Berleburg mitorganisiert. Umso größer war die Freude, in diesem Jahr eine Tour durch das Edertal planen zu können. Seit diesem Frühjahr können Radler auf der Strecke zwischen Raumland, Arfeld und Schwarzenau die weiten Aussichten auf wunderschöne Landschaften genießen. Die neue Fahrradschleife ist federführend von der BLB-Tourismus GmbH konzipiert worden.

+++ Grenzerfahrung mit dem Rad auf dem Rotmilan-Höhenweg

+++ Radwegecheck: „Von Erndtebrück zum Bodenseh“

Die große Gruppe der Radfahrer startete am Reisegarten in Raumland und radelte dann unter anderem zum Augenstein inklusive Schutzhütte und Waldrast. Dort wurden die Teilnehmer vom Schwarzenauer Heimatverein mit Kaffee und Kuchen überrascht. Nach einem weiteren Halt an der Aussichtskanzel zwischen Arfeld und Dotzlar erreichte der Fahrradkorso das Schieferschaubergwerk. Auch dort gab es eine kulinarische Stärkung des Raumländer Ortsheimatvereins und eine informative Führung unter Tage. Mit zufriedenen Gesichtern und vielen Bad Berleburger Landschaftseindrücken im „Fahrradgepäck“ reiste die Betriebssportgemeinschaft zurück ins Siegerland.

Insgesamt drei Rundtouren

Sehenswerte Eindrücke im „Fahrradgepäck“ - die Betriebssportgemeinschaft der Kreisverwaltung Siegen-Wittgenstein radelt durch das Edertal. Foto: BLB Tourismus GmbH

Die Rundtour „Fluss – Felsen – Aussichten“ ist eine von insgesamt drei Schleifen entlang des Eder-Radweges. Der zertifizierte Radweg begleitet den Fluss über 171 Kilometer von der Quelle bis zur Mündung und verläuft dabei auch durch Wittgenstein. Die drei neuen Strecken stehen jeweils unter einem regionalen Thema und rücken die sehenswerte Natur sowie Kultur in den Fokus. Die Wege können durch individuelle Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten variabel eingeteilt werden. Jede Tour hat ein farbiges Logo:

Fluss – Felsen – Aussichten: blaues Logo / etwa 30 Kilometer

Adel im 21. Jahrhundert: orangenes Logo / etwa 20 Kilometer

Starke Landschaft – starke Tiere: grünes Logo / etwa 40 Kilometer

Ein kostenloser Flyer mit den Radtouren ist in der Tourist-Information im Besucherzentrum des Naturparks Sauerland Rothaargebirge in Bad Berleburg erhältlich. Interessierte können sich den Flyer auch unter www.blb-tourismus.de herunterladen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein