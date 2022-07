Neue Saison in Bad Berleburg: Musik und Theater mit Schwung

Bad Berleburg. Die Kulturgemeinde startet noch im August in die Saison 2022/2023. Los geht’s mit Kindertheater in Arfeld. Und wie es weitergeht, lesen Sie hier.

Flamenco, die Top-Hits von ABBA, Chansons aus den goldenen 1920er Jahren, etwas Mozart, Grieg oder Bach ein Weihnachts-Musical oder lustige Geschichten mit Pettersson und Findus – mit viel Schwung startet die Kulturgemeinde Bad Berleburg in die neue Saison 2022/2023.

Zum Saisonstart ist die Kulturgemeinde zu Gast bei der Eröffnungsfeier des Zentrums Via Adrina in Arfeld (19. bis 21. August) mit der Aufführung des Kindertheaters „Das Dschungelbuch“, das vom Tourneetheater Hamburg für Kinder liebevoll in Szene gesetzt wird. Beginn ist am Freitag, 19. August, um 16 Uhr.

Feuerwerk an Emotionen ist garantiert

Die Philharmonie Südwestfalen gastiert im Rahmen des Sommerkonzerts am Sonntag, 28. August, um 17 Uhr im Bürgerhaus am Markt. Auf dem Programm stehen unter anderem die Ouvertüre zu Mozarts Oper „Die Entführung aus dem Serail“, das Posaunenkonzert von Nino Rota, die Fledermaus-Ouvertüre von Johann Strauss (Sohn) und die Peer-Gynt-Suite von Edvard Grieg. Die Leitung hat der aus Ungarn stammende Dirigent Huba Hollókői, Solist ist der Posaunist András Bogács.

„Flamenco Andaluz“: Zu Gast ist das Bino Dola Trio mit Bino Dola (Gitarre, Foto), Marco Bussi (Schlagzeug) und Matthias Gräb (Bass), das die Besucher in den spanischen Süden entführt- Foto: Kulturgemeinde Bad Berleburg

„Flamenco Andaluz“ heißt es am Freitag, 9. September, um 19.30 Uhr in der Aula des Johannes-Althusius-Gymnasiums. Zu Gast ist das Bino Dola Trio mit Bino Dola (Gitarre), Marco Bussi (Schlagzeug) und Matthias Gräb (Bass), das die Besucher in den spanischen Süden entführt. Ein Feuerwerk an Emotionen ist garantiert: Es ist in Noten gepackte Sehnsucht und Lebensfreude, sanfte Wehmut und fiebrige Leidenschaft, verträumt und feurig, filigran und virtuos. Das Konzert findet in Kooperation mit dem Berleburger Literaturpflaster (Gastland Spanien) statt.

Einzigartiges Erlebnis mit immer neuen Gags

Die großen Hits der legendären Pop-Band ABBA sind am Freitag, 21. Oktober, um 20 Uhr im Bürgerhaus am Markt zu hören. „Voulez Vous - The ABBA Tribute Concert“ ist ein Hochgenuss des Glamour-Pop und lädt alle ABBA-Fans zum enthusiastischen Mitsingen und Mittanzen ein. Die Bühne bebt, wenn die hochkarätige Truppe aus Profimusikern und bekannten Musicalstars die musikalischen Meilensteine einer beispiellosen Weltkarriere performt.

Die netten Koketten, zwei Energiebündel im Abendkleid: Charlotte Welling und Valerie Barth interpretieren alte Chansons. Foto: Kulturgemeinde Bad Berleburg

Die netten Koketten – zwei Energiebündel im Abendkleid, gastieren am Samstag, 12. November, um 19.30 Uhr in der Mensa des Johannes-Althusius-Gymnasiums. Charlotte Welling und Valerie Barth interpretieren die zum Teil 100 Jahre alten Chansons von Friedrich Hollaender, Georg Kreisler und Mischa Spoliansky auf ihre eigene Art: modern, dynamisch und überraschend. Die Lieder handeln von den Sehnsüchten des Alltags, von Liebe und Rache, von Schnaps und Steinzeitmenschen. Jedes Konzert ist ein einzigartiges Erlebnis mit immer neuen Gags, Improvisationen und Attacken. Die Zuschauer geraten in den emotionalen Schleudergang. Sie gehen in der Regel beflügelt, berührt und breit grinsend aus dem Konzert.

Alter Bekannter: Dieter Falk kommt

Karten zu haben Der Karten-Vorverkauf beginnt am heutigen Montag, 1. August, in der Tourist-Information, Marktplatz 1a in Bad Berleburg, Tel. 02751/9363-542, und in den anderen bekannten Vorverkaufsstellen sowie im Internet unter www.proticket.de.Achtung: Der Vorverkauf für das Neujahrskonzert beginnt erst am 1. Dezember. Ein Flyer mit den Veranstaltungen bis Januar 2023 liegt aus, für das Halbjahr bis Sommer 2023 wird dann ein neuer Flyer herausgegeben. Weitere Informationen zum Programm der Kulturgemeinde Bad Berleburg im Internet unter www.blb-kultur.de

Kinder dürfen sich am Montag, 21. November, um 15 Uhr im Bürgerhaus am Markt auf Pettersson und seinen Kater Findus freuen. Sie bekommen Weihnachtsbesuch. Seitdem Pettersson seinem Kater Findus vom Weihnachtsmann erzählt hat, hat dieser nur noch einen Wunsch: dass der Weihnachtsmann auch zu ihm kommt.

Das traditionelle Weihnachtskonzert der Kulturgemeinde gestaltet diesmal ein alter Bekannter: Dieter Falk am Flügel, mit Band, der Solistin Judith Adarkwah (Sopran) sowie dem Berleburger Popchor „Singsation“. Auf dem Programm stehen Werke von Johann Sebastian Bach, Ausschnitte aus dem Weihnachtsmusical Bethlehem, Gospels und natürlich Weihnachtslieder zum Mitsingen. Das Konzert findet am Freitag, 9. Dezember, um 19.30 Uhr in der evangelischen Stadtkirche statt.

Mit der Philharmonie ins Jahr 2023

Gleich zum Jahresbeginn steht am Dienstag, 3. Januar 2023, um 19.30 Uhr im Bürgerhaus am Markt mit dem Neujahrskonzert der Philharmonie Südwestfalen ein Klassiker auf dem Programm.

