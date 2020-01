Das Leitungsteam mit Gisela und Jürgen Bem sowie Elfriede Dickel freut sich über Anmeldungen. Marion Linde und Andreas Küster leiten die Kurse.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neue SHG für Osteoporose in Wittgenstein

Bad Berleburg. Für viele Teilnehmer der ehemals SHG Osteoporose Wittgenstein gibt es eine sehr erfreuliche Nachricht. Die Osteoporose-Selbsthilfegruppe in Bad Berleburg hat sich am 10. Januar neu gegründet und wird am Mittwoch, 22. Januar, wieder zu den bisherigen Zeiten jeweils mittwochs in der Rothaarklinik von 16 bis 18.15 Uhr Trockengymnastik und von 17 bis 19.15 Uhr Wassergymnastik anbieten.

Das neue Leitungsteam mit Gisela und Jürgen Bem sowie Elfriede Dickel freut sich über die bereits eingegangenen Anmeldungen. Marion Linde und Andreas Küster leiten auch weiterhin aktiv die Kurse. Elke und Wolfgang Lückert vervollständigen das Team. Viele Menschen leiden unter Erkrankungen der Knochen. Hauptsächlich Osteoporose macht vielen zu schaffen – aber auch die nachlassende Kraft der Muskulatur und die verminderte Beweglichkeit. In den Kursen wird Funktionstraining sowie Muskelaufbau und Osteoporosegymnastik mit viel Spaß und Freude angeboten.

Anmeldungen nehmen Jürgen und Gisela Bem unter Elfriede Dickel unter