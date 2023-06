Neue Songs: Erndtebrücker Band plant große NRW-Tour

Erndtebrück. Neuer Sänger, neues Musikvideo und viele Ideen: Das alles plant die Metalband Sanner in diesem Jahr.

Nebel. Der Sound von Bass, Gitarren und Schlagzeug. Gedimmtes Licht. Das neue Musikvideo zur Single „Sorrow“ (dt. Kummer) der Erndtebrücker Band Sanner ist raus. Gedreht wurde es in der Dreifachturnhalle – alles in Eigenregie. Und es ist nicht das letzte Musikvideo – das nächste steht bereits in den Startlöchern. „Dann geht es unter Wasser“, verrät Max Göbel, Gitarrist der Band. Wir haben ihn gemeinsam mit seinen Band-Kollegen Thomas Specht, Arthur Papoyan, Marcel Specht und Lukas Dornseifer im Probenraum besucht und über anstehende Projekte und die größten Veränderungen seit der Gründung der Band gesprochen.

Und gleich wird klar: Ein Name ist neu. Lukas Donseifer ist der neue Sänger von Sanner und damit Nachfolger von Elias Schmitz. Dabei kennt der 18-Jährige Erndtebrücker die Musiker schon seit vielen Jahren. „Wir gingen alle auf die gleiche Schule“, so Dornseifer. Bereits vor einigen Jahren wurde er gefragt, ob er zur Band kommen möchte. „Das war, nachdem Roman die Band verlassen hatte.“ Nun war die Zeit gekommen. Seit Ende vergangenen Jahres komplettiert er die Metalband, sehr zur Freude seiner Musikerkollegen. „Es ist natürlich immer schwer, wenn ein Sänger die Band verlässt.“ Mit Lukas Dornseifer aber haben sie einen motivierten Sänger an ihrer Seite.

Und der hat bereits in wenigen Tagen seinen Auftritt mit der Band – in Bergues, einer Stadt in Frankreich. Am Mittwochabend haben die Jungs daher neben dem Proben vor allem auch ihre Setliste geschrieben – mit den Songs, die sie gemeinsam mit Mayleen Hempel in Frankreich performen möchten. Dann werden die Bewohner der Stadt einige Hits bekannter Rockbands hören. Am liebsten aber – so Sanner – spielen sie ihre selbstgeschriebenen Songs. „Das macht schon mehr Bock“, sagt Max Göbel. Seit ihrer Namensänderung von Rayquasa zu Sanner schreiben und performen sie ihre eigenen Songs – sehr zur Freude ihrer Fans. „Man merkt schon, dass die Songs bei unseren Followern gut ankommen – egal ob bei Spotify oder YouTube“, so der Bassist der Band, Arthur Papoyan. Geschrieben werden die Songs – wie „Sorrow“ – von Max Göbel. „Bei Sorrow geht es um Emotionen. Wir wollen unsere Zuhörer mit unserer Musik berühren. Jeder von ihnen hat dabei seine eigenen Emotionen, die er bei dem Song spürt.“

Große NRW-Tour

Ein Song, der unter anderem beim Bluestock-Festival in Siegen gespielt wird. „Das ist Anfang September“, so Lukas Dornseifer. Und kurz darauf geht es auch bereits auf große NRW-Tour – gefördert von „create music“. „Dann spielen wir jeden Abend in einem anderen Club“, so Arthur Papoyan, der im Übrigen die Homepage der Band selbst programmiert hat. Denn: Die Band kümmert sich um den Großteil der Orga, den Videodreh, das Einspielen der Songs und vieles mehr. Viel Arbeit für die Jungs. „Aber wir investieren gerne die Zeit in unsere Leidenschaft – dem Musikmachen“, so der Sänger.

Die Songs werden am PC kreiert – natürlich mit echten Instrumenten. Dann wird gemeinsam geprobt. Mindestens zwei Mal die Woche treffen sich die Musiker, um gemeinsam zu proben oder organisatorische Dinge zu besprechen. „Heute sind wir viel strukturierter was das Booking oder die Organisation betrifft“, verrät der Bassist. Aber nicht nur die Abläufe sind mittlerweile eingeübt – auch ein neuer Sound. „Früher haben wir vor allem Thrash Metal gespielt – heute machen wir eher Metalcore“, so Gitarrist Thomas Specht, der von Beginn an in der Band ist. Seitdem sind fünf Jahre bereits vergangen. Übrigens: Metalcore ist im Gegensatz zu Thrash Metal melodischer im Sound. „Das ist auch die Musik, die wir selbst gern hören“, so Specht.

Und zu Hören gibt es in einigen Wochen bereits einen neuen Song von Sanner. „Wir freuen uns schon auf den Videodreh und vor allem auf den Tag, wenn wir ihn herausbringen und jeder ihn hören kann“, sind sich alle einig. Zu hören ist er auf allen gängigen Musik-Streaming-Plattformen.

Weitere Informationen zur Band und einige Hörproben gibt es unter www.sannermusic.com. Nähere Informationen zur NRW-Tour folgen in Kürze.

