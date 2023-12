Neuer Firmenkundenleiter bei der Sparkasse Wittgenstein

Wittgenstein Manfred Peter geht in den Ruhestand. Ein Eigengewächs aus Raumland tritt in die Fußstapfen und übernimmt Betreuung der Firmenkunden.

Ob der in Betziesdorf bei Marburg geborene Manfred Peter am 1. August 1982 ahnte, welche Erfolgsgeschichte seine berufliche Laufbahn in der Sparkassenlandschaft nehmen würde? Wohl kaum, denn als der damals 20-jährige, seine Ausbildung zum Bankkaufmann begann, tickten die Uhren im wahrsten Sinne des Wortes noch anders. Geldautomaten gab es noch keine und das digitale Zeitalter, mit all seinen Veränderungen, hatte noch keinen Einzug gehalten.

Mehr zum Thema

Wenn Manfred Peter nun zum Jahreswechsel in den Ruhestand geht, wird es sicherlich auch einige Tränchen geben. Für viele seiner Kollegen ist eine Sparkasse Wittgenstein ohne Manfred Peter nur schwer vorstellbar. So hat er doch die Entwicklungen geprägt, aktuelle Trends erkannt und somit auch entscheidend zum Erfolg des größten und ältesten Kreditinstitutes Wittgensteins beigetragen. Es war vor allem die Nähe und Verbindung zu der Region und zum Kunden, die Manfred Peter über die vielen Jahre schätzte und als langjährigerer Marktbereichsleiter des Firmenkundenbereichs aktiv mitgestaltete. So heißt es als Würdigung in einer Pressemitteilung des Geldinstitutes.

Eigengewächs als Nachfolger

Manfred Peter hat gemeinsam mit dem Sparkassen-Vorstand seine Nachfolge bestens geregelt. Mit Jörn Dickel, mit dem Manfred Peter bereits seit einiger Zeit intensiv zusammenarbeitet, übernimmt ein Eigengewächs des Unternehmens nun den Posten als Marktbereichsleiter Firmenkunden. Mit dem Raumländer Jörn Dickel, der 2007 seine Ausbildung bei der Sparkasse Wittgenstein begonnen hat, gewinnt der Firmenkundenbereich einen tief in der Region verwurzelten Leiter, der die Region, die Wittgensteiner und auch die Sparkassen-Abläufe ganz genau kennt und eine hohe Akzeptanz bei den Kunden und den Sparkassen-Kollegen genießt. Jörn Dickel ist dadurch und durch seine stetigen Fort- und Weiterbildungen die ideale Nachbesetzung für diese Schlüsselposition.

Vorstand, Personalrat und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wünschen Manfred Peter für seinen neuen Lebensabschnitt nur das Allerbeste und bedanken sich für über zwanzig Jahre bei der Sparkasse Wittgenstein. Ebenfalls wünschen sie Jörn Dickel für seinen Start in die Marktbereichsleitung von Herzen alles Gute.

Der Werdegang von Manfred Peter

Für Manfred Peter folgten nach seiner Ausbildung bei der Stadtsparkasse Marburg zunächst Zeiten in der Kreditsachbearbeitung der Stadtsparkasse Marburg sowie ab 1987 eine Station bei der Stadtsparkasse Frankfurt als Sachbearbeiter der Gruppe „Bauträger, Wohnungsbaugesellschaft, Vermittlungsgeschäfte“. Ab 1990 war er in der Frankfurter Sparkasse erst als Berater und Sachbearbeiter sowie ab Juli 1990 als stellvertretender Gruppenleiter in der Gruppe „Allgemeines gewerbliches und privates Kreditgeschäft“ tätig. Im November 1994 übernahm er dann die stellvertretende Gruppenleitung „besonderes gewerbliches und privates Kreditgeschäft“. Im Jahr 1996 wechselte er als Kreditabteilungsleiter zur Städtischen Sparkasse Kamen, wo er auch als Verhinderungsvertreter des Vorstandes aktiv war. Im März 2000 folgte dann sein Wechsel zur Sparkasse Wittgenstein, wo er seitdem als Marktbereichsleiter des Firmenkundenbereichs sowie als Verhinderungsvertreter des Vorstandes aktiv ist und den Firmenkundenbereich entscheidend geprägt hat. Neben seiner Tätigkeit bei der Sparkasse Wittgenstein engagiert sich Manfred Peter ehrenamtlich in seinem Heimatdorf und ist Teil des Vorstandes der Wohnungsgenossenschaft Wittgenstein. Zudem führt er eine kleine Nebenerwerbslandwirtschaft, die für ihn einen guten Ausgleich zur Arbeit bietet.

Der Lebenslauf von Jörn Dickel

Der Raumländer Jörn Dickel beendete 2010 seine Ausbildung bei der Sparkasse Wittgenstein. Es folgten drei Jahre als Vertriebsassistenz im Marktbereich Firmenkunden. Während dieser Zeit bildete er sich auch nebenberuflich zum Bachelor of Science in Fachrichtung Finance an der Hochschule für Finanzwirtschaft und Management in Bonn weiter. Seit August 2013 war er dann als Kreditrisikocontroller zunächst im Kreditsekretariat und ab 2016 in der Gesamtbanksteuerung tätig. Auch hier folgte nebenberuflich eine Weiterbildung zum Master of Business Administration an der Hochschule für Finanzwirtschaft & Management, die mit einem zweimonatigen Auslandsaufenthalt an der St. Martins University in Lacey, Washington, USA, verknüpft war. Von April 2020 bis März 2023 hatte er zudem die Gruppenleitung der Gruppe Risikocontrolling inne. Seit April 2023 wird Jörn Dickel nun schon von Manfred Peter auf die Stelle des Marktbereichsleiters Firmenkunden vorbereitet. Neben seiner Arbeit engagiert sich Dickel ehrenamtlich als Vorsitzender des Ausschusses für Gemeindepädagogik im Kirchenkreis Siegen-Wittgenstein sowie als Kassierer des Vereins Perspektive Zukunft e.V. Außerdem ist er Teil des Personalrats der Sparkasse Wittgenstein sowie stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein