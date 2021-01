Neues Francke-Haus in Bad Laasphe: Der Innenausbau läuft

Blick aufs neue August-Hermann-Francke-Haus an der Sebastian-Kneipp-Straße in der Bad Laaspher Kernstadt. Im Sommer sollen die neuen Bewohner einziehen.

Bad Laasphe Im Juli sollen die Bewohner des benachbarten alten Wohnheims aus den 50er Jahren wie geplant in das neue Domizil umziehen können.

Das Dach ist gedeckt, die Fenster sind drin, im Rohbau hat der Innenausbau begonnen: Die Bauarbeiten am neuen August-Hermann-Francke-Haus in Bad Laasphe, Wohnheim für Menschen mit psychischen Erkrankungen, liegen trotz Corona voll im Zeitplan. „Bisher hat alles reibungslos funktioniert“, zollt Achim Krugmann, Bereichsleiter der Eingliederungshilfe innerhalb der Diakonie in Südwestfalen, Architekten und am Bau beteiligten Firmen ein dickes Lob.

Im Juli sollen die Bewohner des benachbarten alten Francke-Hauses aus den 50er Jahren wie geplant ins neue Domizil umziehen können. „Und wenn es die Pandemie bis dahin zulassen sollte, wollen wir das auch gebührend feiern“, sagt Krugmann. Wenn nicht, dann werde die offizielle Einweihung eben später nachgeholt.

Moderne Sanitäranlagen und Zimmer

Die Grundstein-Legung war im Mai 2020, das Richtfest im September. Das neue, barrierefreie Haus mit 24 Wohnheim- und zwei Krisenplätzen entsteht unterhalb des Altbaus an der Sebastian-Kneipp-Straße – Kostenpunkt: rund 3,5 Millionen Euro. Unter anderem werden sich die künftigen Bewohner über moderne Sanitäranlagen und Zimmer freuen. Die 24 Einzelzimmer verteilen sich auf drei Wohngruppen, jeweils mit eigener Küche sowie Wohn- und Essbereich. Sie verfügen über ein eigenes Bad, sechs werden rollstuhlgerecht ausgebaut.

+++ Verpassen Sie keine Nachricht mehr aus Bad Berleburg, Bad Laasphe und Erndtebrück. Melden Sie sich für den kostenlosen Newsletter aus Wittgenstein an. +++

Außerdem finden in dem Neubau ein Pflegebad und ein großer Tagesstruktur-Bereich inklusive Ruheraum Platz. Angrenzend befindet sich ein Mehrzweckraum, der für Veranstaltungen genutzt werden kann. Darüber hinaus verfügt das neue August-Hermann-Francke-Haus über einen Aufzug und Balkone im ersten und zweiten Stock. Auf dem 4300 Quadratmeter umfassenden Grundstück wird ein Garten angelegt, den die Bewohner gemeinsam nutzen können.

Altes Haus weicht neuen Parkplätzen und Garten

Aktuell läuft im neuen Gebäude der Innenausbau so richtig an. Etwa 90 Prozent der Elektrik-Arbeiten sind bereits erledigt, die Vorkehrungen für sämtliche sanitäre Anlagen und Wasseranschlüsse installiert. Weiter geht es mit dem Innenputz, dem Estrich und der Heizung, gefolgt von verschiedenen Installationen der Telekommunikation mit Netzwerk, Internet und Fernsehen, der Brandmeldeanlage oder dem „Schwesternruf“. In Kürze werden zudem Bodenbeläge, Wand-Designs und Fliesen ausgewählt. „Wir sind froh, dass der Bau durch die Pandemie bisher nicht negativ beeinflusst wurde, dass es weder zu Lieferengpässen noch Bauverzögerungen aus personellen Gründen gekommen ist“, sagt Achim Krugmann. „Und wir wünschen uns natürlich, dass das so bleibt.“

Wenn alles weiterhin nach Plan läuft, dann wird das alte Francke-Haus noch in diesem Jahr abgerissen und neuen Parkplätzen sowie dem geplanten Garten weichen.

Unterstützung von Wohlfahrtspflege und Landschaftsverband

Bauträger ist die Diakonie in Südwestfalen. Unterstützt wird das Projekt von der Stiftung Wohlfahrtspflege NRW und vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL). Zudem wird das Projekt aus Mitteln des Bundes und des Landes NRW über die NRW-Bank gefördert.