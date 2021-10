Flohmarkt am Hagebaumarkt Trödelmarkt in Bad Berleburg: Eine kleine Schatzsuche

Bad Berleburg. Auf dem Flohmarkt gibt es nichts, das es nicht gibt: Überall warten kleine und große Schätze. Eine Tour über den außergewöhnlichen Markt.

Der Startschuss der Flohmarkt-Reihe des Heimatvereins Landwirtschaft und Brauchtum Bad Berleburg im September hatte sich als voller Erfolg entpuppt. Und dieser Erfolg hält an: Auch am dritten Oktobersonntag zog es wieder zahlreiche Händler, Liebhaber, Sammler, Fans und Trödler auf den Hagebaumarkt-Parkplatz, der sich in einen bunten Marktplatz verwandelte – in einen Platz zum Verweilen, Quatschen, Flanieren und Genießen, und das bei schönstem Sonnenschein.

Wie eine große Familie

Mitveranstalter und Trödelexperte Swen Homrighausen zeigt sich beeindruckt von dem Flohmarkt: „Am Anfang haben wir mit 15 Ständen gerechnet. Im September waren es 54 und heute sind es 35. Das liegt weit über den Erwartungen. Hier ist für jeden Geldbeutel etwas dabei.“ Homrighausen spricht von einem Besucheransturm, von Ständen mit Niveau und einem reichhaltigen Warenangebot. Er schätzt vor allem die Kommunikation auf Flohmärkten. „Hier kennt fast jeder jeden. Es ist wie eine große Familie“, so Homrighausen, der ein Antiquitäten-Geschäft in Aue-Wingeshausen führt.

Hier gibt es nichts, was es nicht gibt

Bild 1: Händler Nick Zode präsentiert einen ganz besonderen Schatz: Eine Porzellan-Kanne aus dem Jahre 1911. Foto: Emma Rothenpieler / WP

Auf dem Flohmarkt gibt es nahezu nichts, das es nicht gibt: Überall warten kleine und große Schätze auf neue Besitzer. Antikes, Vasen, Kleidung, Spielzeug, Porzellan, Bücher, Kleidung, Dekoration — jeder einzelne Gegenstand erzählt gleichzeitig eine Geschichte. So zum Beispiel eine ganz besondere Porzellan-Kanne, die den Stand des Haushaltsauflösers Nick Zode schmückt. „Die haben Kinder ihren Eltern 1911 zur Silberhochzeit geschenkt“, so der Puderbacher über die Herkunft der Kanne, deren Preis bei 40 Euro liegt. Zode verkaufte am Sonntag unter anderem eine Trompete sowie Porzellan- und Weihnachtsartikel. Der Händler ist sichtlich angetan von dem Flohmarkt. Ihn freut besonders: „Es ist ein Flohmarkt, so wie man ihn aus dem Ursprung kennt.“ Und genau das war es auch, was den Koordinatoren bei der Planung so wichtig gewesen ist: Neuwaren auf dem Flohmarkt keinen Platz zu bieten und stattdessen „alten“ Gegenständen ein neues Zuhause zu schenken. Das erachtet auch Werner Schwierz als wichtig. Der Händler bietet vor allem Glas-Artikel an. Vieles stammt aus den 1920er Jahren. „Bei mir findet man alles, was eigentlich entsorgt werden sollte. Und dafür ist es zu schade“, weiß Schwierz.

Kunden loben tolle Atmosphäre

Die vielfältigen Stände laden Besucher und Liebhaber zum Stöbern ein. Foto: Emma Rothenpieler / WP

Doch nicht nur auf Händler- und Veranstalterebene wird der Flohmarkt als durchweg positiv bewertet. Besucher schwärmen ebenso. „Ich finde es hier ganz toll, die Atmosphäre ist schön, alles ist sehr ansprechend und es ist vor allem weitläufig und an der frischen Luft. Das ist super in Corona-Zeiten“, erzählt Wilma Althaus aus Raumland, die auf dem Flohmarkt zwei alte Kochbücher ersteigert hat. Ähnlich entzückt ist auch Philipp Trapp aus Bad Berleburg, der den Flohmarkt mit seinen beiden Kindern besuchte. Trapp ist ein Flohmarkt-Fan und kennt sich daher bestens aus: „Es gibt viel Antikes, das Angebot ist bunt gemischt und es ist super, dass darauf geachtet wird, dass keine Neuware angeboten wird. Besonders schön ist, dass der Flohmarkt nun direkt vor Ort ist und man nicht nach Siegen oder ins Hessen fahren muss.“

