Niederlaasphe: Mittelstraße für acht Wochen voll gesperrt

In Niederlaasphe wird die Wasserversorgung in der Mittelstraße erneut. Die Arbeiten finden unter Vollsperrung statt.

Niederlaasphe. Acht Wochen lang müssen sich die Menschen in Niederlaasphe auf Verkehrseinschränkungen einstellen. Das ist der Grund

Die Anwohner der Mittelstraße in Niederlaasphe müssen sich auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Betroffen sind die Häuser 17 bis 54. Am Montag, 25. Oktober, beginnen die Arbeiten an der Erneuerung der Wasserversorgung in diesem Bereich.

Die Firma Wilhelm König & Söhne Straßen- und Tiefbau GmbH aus Schmallenberg-Westfeld wird die Arbeiten im Tiefbau und an der Straße ausführen. Das Unternehmen teilt mit, dass die Bauzeit etwa acht Wochen betragen wird.

Vollsperrung ist notwendig

Während des Bauablaufs kann es zeitweilig immer wieder zu Einschränkungen kommen. Da die Baumaßnahme unter Vollsperrung durchgeführt wird, sind die Häuser teilweise nur eingeschränkt erreichbar. Für die damit verbundenen Unannehmlichkeiten bittet die bauausführende Firma Wilhelm König & Söhne Straßen- und Tiefbau GmbH die Anwohner um Verständnis.

Bei Rückfragen stehen die Mitarbeiter vor Ort gerne zur Verfügung.

