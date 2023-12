November 2023: kälter und nasser als normal

Wittgenstein Klimawandel macht sich in Wittgenstein bemerkbar: Massive Temperaturschwankungen und steigende Niederschlagsmengen stechen heraus.

Der November war im Wittgensteiner Land ein so typischer Wettermonat wie seit langem nicht mehr. Viele dunkle Wolken brachten kaum Sonne und sehr viel Niederschlag. Die Temperaturen waren lange Zeit überdurchschnittlich. Zum Monatsende gab es aber noch einen richtigen Wintereinbruch, so dass der letzte Herbstmonat am Ende sogar etwas zu kalt ausfiel. Dies zeigten die Messungen und Beobachtungen des Wetterportals Sauerland (www.wetter-wittgenstein.de)

Deutliche Temperaturunterschiede

Mit einer Temperatur von 1,8 Grad an der Vergleichsstation Kahlen Asten war der November im Vergleich zu den letzten 30 Jahren um 0,3 Grad zu kalt. Vergleicht man ihn mit dem Mittel der Jahre 1961-1990 entstand ein leichtes Plus von 0,7 Grad. Aufgrund der völlig fehlenden sternenklaren Nächte war es in den Tälern mit 4,2 Grad in Erndtebrück und 4,7 Grad in Feudingen deutlich wärmer.

In diesem November waren die Witterungsphasen recht einfach voneinander zu unterscheiden. Zwischen dem 1. und 23. November setzte sich die Westwetterlage, die schon die zweite Hälfte des Oktobers bestimmt hatte, einfach fort. Es zogen in schöner Regelmäßigkeit Tiefdruckgebiete über das Wittgensteiner Land hinweg und nur selten gab es mal einen vollständig trockenen Tag. Das Temperaturniveau lag für einen November typisch meist zwischen 4 und 6 Grad auf den Bergen und bei maximal um 9 Grad in den Tälern. Kurzzeitig deutlich milder wurde es am 13. November, an welchem auch an der Steinert bei Girkhausen für wenige Stunden mehr als 10 Grad erreicht wurden.

Höchstwert 13,1 Grad

Medebach kam an diesem Tag auf 13,1 Grad und markierte damit den Höchstwert für diesen Monat. An den folgenden Tagen wurde es wieder kühler, der Frühwinter zeigte sich aber bis zum 23. November selbst auf den Bergen kaum und es blieb weitgehend schneefrei. Die letzte Woche des Monats sorgte allerdings für frühwinterliche Verhältnisse bis ins Tal. So waren die letzten sechs Tage des Monats am Rothaarsteig teils sogar Dauerfrosttage. Die tiefste Temperatur wurde an der Skihütte Pastorenwiese am 28. November mit -5,3 Grad gemessen. Aufgrund der vielen bewölkten Nächte war es in den Tälern kaum kälter. Das absolute Minimum unseres Messnetzes wurde in Hesselbach mit -7,4 Grad erreicht.

Durchschnittliche Niederschlagsmenge deutlich überschritten

Wie schon im gesamten Jahr 2023 hatten wir es auch in diesem Monat mit überdurchschnittlichen Regenmengen zu tun. Die Niederschläge waren teils richtig kräftig und das übliche Monatssoll, welches meist zwischen 80 und 130 Litern liegt, wurde überall deutlich überschritten. So kam Erndtebrück mit 270 Litern auf einen ausgesprochen hohen Wert. Auch in Diedenshausen war es mit knapp über 200 Litern ausgesprochen nass, Arfeld erreichte rund 180 Liter. In einigen Orten gab es nur zwischen 3 und 5 Tage, die vollkommen trocken blieben.

Eine geschlossene Schneedecke entstand auf den Bergen ab der Nacht zum 24., in den Tälern wurde es mit kräftigem Schneefall ab dem 27. weiß. So lagen am Monatsende rund um den Rothaarkamm zwischen 25 und 30 cm Schnee, am Stünzel waren es ebenfalls 25 cm und in Birkelbach 13 cm.

Windstärke 10 am Kahlen Asten

Wie in einem niederschlagsreichen Monat im Winter üblich war der Wind meist ein stetiger Begleiter. Die meisten Tage erreichten in den Hochlagen Spitzenböen um 70 bis 80 km/h. Der Maximalwert waren 97 km/h am 24. November am Kahlen Asten. Dies entspricht Windstärke 10. Auch in den Tälern wehte es ordentlich, meist aus westlichen, zum Monatsende aus nördlichen Richtungen.

Sonnenstunden: Nur zwei freundliche Tage

Die Sonne hatte es in diesem Monat ausgesprochen schwer und war nur selten mehr als 20-30 Stunden zu sehen. Noch weniger war es am Rothaarkamm mit lediglich 11 Stunden am Kahlen Asten. Gerade einmal zwei Tage schafften mehr als 1 Sonnenstunde und der einzige wirklich freundliche Tag war der 22. November mit 6,5 Stunden Sonnenschein.

