NRW-Ministerin: Geld ist in Bad Berleburg „gut angelegt“

NRW-Heimatministerin Ina Scharrenbach zu Gast im Bürgerhaus am Markt in Bad Berleburg: Mit einem Scheck in Höhe von 3,77 Mio. Euro für die Weiterentwicklung des Rathauskomplexes in Bad Berleburg. Bürgermeister Bernd Fuhrmann, Mitglieder der Verwaltung und die Fraktionsvorsitzenden waren dabei.