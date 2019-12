Nur ein Sonnentag: So war das Novemberwetter in Wittgenstein

Eine tolle Herbststimmung zeigt die Aufnahme, die an einem Samstagmorgen dieses Monats auf dem Bollerberg nahe Hallenberg im benachbarten Sauerland gemacht wurde. Sie zeigt die Schneereste in den Höhenlagen und den Nebel, der die Täler der Region ausfüllt.

Wittgenstein. Das Wetterportal Wittgenstein hat die Daten für November analysiert. Oft blieb es trüb sowie verhältnismäßig mild und trocken.

Gerade einmal einen Sonnentag gab es im November. Ansonsten blieb es oft trüb, die Temperaturen schwankten um den langjährigen Mittelwert und rund um den 11. November fiel auch der erste Schnee des Winters. Das ergaben die Messungen und Beobachtungen des Wetterportal Wittgenstein.

Die Temperaturen

Mit einer Mitteltemperatur von 3,5 Grad in Erndtebrück, 4,0 Grad in Bad Berleburg und 4,6 Grad in Bad Laasphe reihte sich der November in die beiden Vormonate dieses Herbstes ein. Mit einer positiven Abweichung von knapp 1 Grad im Vergleich zum Mittel der Jahre 1961 bis 1990 war der November nur leicht zu mild und deutlich kühler als der insgesamt freundliche und trockene November des Vorjahres.

Pünktlich zum 1. November, an Allerheiligen, erlebte das Wittgensteiner Land einen deutlichen Wetterwechsel. Nach einem sonnigen und kalten Oktoberende zogen dichte Wolken auf, die Regen, nahe der hessischen Grenze kurzzeitig sogar Eisregen brachten. Anschließend machte sich für einige Tage sehr milde und feuchte Luft bemerkbar. Schon einen Tag später, am 2. November, erreichten die Temperaturen verbreitet die höchsten Werte des Monats. An der Ginsberger Heide wurden 11,7 Grad erreicht, Feudingen kam auf 14,6 Grad und die Station am Städtischen Gymnasium in Bad Laasphe sogar auf 15,7 Grad. Es blieb der einzige Tag, der verbreitet zweistellige Werte erreichte.

Der Frost

Anschließend gingen die Temperaturen Tag für Tag zurück und am 9. November setzte vor allem in höheren Lagen eine Phase ein, welche mehrere Frosttage am Stück brachte. Insgesamt kam Hesselbach auf 17 Frosttage, in Bad Berleburg gab es neun Frosttage. Die absolut kälteste Temperatur des Monats wurde am frühen Morgen des 1. Novembers mit -7,8 Grad in Hesselbach gemessen. Ab diesem Zeitpunkt schwankten die Temperaturen in höheren Lagen auch am Tag nur um den Gefrierpunkt. Einen Dauerfrosttag gab es allerdings in diesem Monat erst oberhalb von 750 Meter, also nur in den höchsten Lagen Wittgensteins nahe der Grenze zum Sauerland. Nach einer kurzen Erwärmung rund um den 25. November wurde es zum Monatsende dann bereits wieder kälter.

Der Niederschlag

Nach vielen trockenen Monaten im Sommer war der Herbst insgesamt gesehen etwas nasser, so dass der Durchschnittswert der Regenmengen bislang übertroffen wurde. Allerdings gab es im November wieder vergleichsweise weniger Regen: Mit 104 Litern in Erndtebrück war das Defizit mit etwa 20 Prozent aber noch überschaubar. Feudingen und Hesselbach kamen auf rund 90 Liter, Bad Laasphe und Bad Berleburg erreichten im Regenschatten allerdings lediglich 55 bzw. 50 Liter Regen. Der niederschlagsreichste Tag war allgemein der 28. November als teils etwas über 20 Liter pro Quadratmeter zusammenkamen. An diesem Tag regnete es in ganz Wittgenstein.

In dem Monat konnten am Rothaarkamm zwischen fünf und sieben Tage Schnee gemessen werden, maximal betrug die Schneedecke knapp 10 cm. Bis runter ins Tal traute sich der Schnee aber noch nicht.

Der Wind

Bei einer mittleren Windgeschwindigkeit von rund 4 km/h in Erndtebrück und 2,4 km/h in Bad Laasphe kamen die kräftigsten Böen während des Sturms „Sebastien“ zum Monatsende nicht über 57 km/h hinaus. Sehr ruhig für einen November.

Die Sonne

Wie erwartet machte sich die Sonne im November ziemlich rar. Gerade einmal um die 30 Stunden zeigte sie sich am Wittgensteiner Himmel und damit rund 20 Stunden kürzer als im langjährigen Mittel.