Nur eine Chance auf Frieden

Das Wisentprojekt ist in ernsthafter Gefahr. Ich sehe keine Möglichkeit, die Wildrinder in Wittgenstein festzuhalten, wenn man keinen teuren Zaun bauen kann oder darf. Dort oben ist schließlich ein Naturschutzgebiet. Tatsächlich gibt es nur (noch) zwei Lösungen: Entweder die Tiere werden umgesiedelt oder die Politik findet eine finanziell attraktive und rechtlich sichere Lösung, mit der auch die Gegner einverstanden sind. Viel zu lange wurde vor Gerichten gestritten. Es ist Zeit, sich wieder ohne Anwälte miteinander an den Tisch zu setzen. Sonst bleibt es ein unversöhnlicher Streit.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein