Der Friedhof in Herbertshausen wird verkleinert, die so entstandene Fläche im Norden des Geländes eingezäunt. Diesem Vorhaben haben am Mittwochabend die Politiker im Bad Laaspher Bau-, Denkmal- und Umweltausschuss zugestimmt. In der Sitzung ging es außerdem um Straßenunterhaltung in Banfe und sicherere Haltestellen in Oberndorf.

Herbertshausen

Auf dem neu eingezäunten Friedhofsareal in Herbertshausen bleibe aber dennoch genügend Platz für weitere Bestattungen, betonte Monika Treude, im Bad Laaspher Rathaus Abteilungsleiterin Bürgerservice. Die Hecke als bisherige Einfriedung des Friedhofs sei „marode“ gewesen, habe weggemusst. Peter Honig (Grüne) schlug vor, einen Teil des Rest-Geländes auf jeden Fall als Blühwiese zu gestalten.

Banfe

Muss der Parkplatz vor der Banfer Grundschule wirklich asphaltiert werden? Reicht nicht die bestehende wassergebundene Decke? Diese Frage stellte Klaus Preis (FDP), als es ums Instandsetzungsprogramm 2020 für die Straßen im Stadtgebiet ging. Der Asphalt sei jedenfalls der Wunsch von Banfes Ortsvorsteherin Elvira Haßler, sagte Achim Schneider vom städtischen Fachbereich Bauen und Planen.

Michael Ermert (FDP) regte an, mit der vorgesehenen Summe lieber öffentliche Wege für die Fußgänger bei der Banfer Kirche zu erneuern – hier habe die Kirchengemeinde bereits signalisiert, sich an den Kosten zu beteiligen. Ausschuss-Vorsitzender Günter Wagner bat darum, den neuen Vorschlag mit der Ortsvorsteherin abzustimmen. Ansonsten votierte der Ausschuss einstimmig für das Komplettpaket – Investitionssumme: rund 252.000 Euro.

Oberndorf

Sebastian Stiller, CDU-Ratsherr in Bad Laasphe und Ortsvorsteher von Oberndorf, hat im Bau-, Denkmal- und Umweltausschuss noch einmal mit Nachdruck um den Bau einer Querungshilfe im Bereich der Bushaltestellen an der Siegener Straße (Kreisstraße K 34), Höhe Abzweig Oberndorfer Straße, gebeten – und auf das enorme Gefahrenpotenzial hier für die Fahrgäste hingewiesen, insbesondere für die Schulkinder aus dem Ort.

Waltraud Schäfer (SPD) machte den Vorschlag, statt nur einer Querungshilfe gleich einen Fußgängerüberweg, also einen Zebrastreifen zu bauen. Der sei deutlich „rechtssicherer“, meinte Schäfer. Tatsache ist, dass Fußgänger auf einem Zebrastreifen laut Straßenverkehrsordnung in jedem Fall Vorrang haben. Als Alternative ins Gespräch brachte Ortsvorsteher Stiller auch eine Ampelanlage. Die Politiker im Ausschuss votierten einstimmig für einen Antrag der CDU-Fraktion zum Thema.