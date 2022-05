Bildung Offener Ganztag Niederlaasphe: Erweiterung in zwei Varianten

Niederlaasphe. Der Grundschul-Standort soll auf jeden Fall baulich vergrößert werden. Welche der beiden Optionen zum Zuge kommt, entscheidet jetzt die Politik.

Modul-Bauweise oder klassischer Anbau? Die Politiker im Bad Laaspher Schulausschuss sowie der Umwelt-, Bau und Denkmalausschuss beraten in ihren nächsten Sitzungen, wie der Grundschul-Standort Niederlaasphe an der Rainstraße für den Betrieb der Offenen Ganztagsschule (OGS) ausgebaut werden kann. Zur Diskussion stehen zwei Varianten mit geschätzten Baukosten von rund 62.500 Euro einerseits und rund 360.000 Euro andererseits. Die Stadt rechnet allerdings wegen des Ukraine-Krieges bereits mit Preis-Steigerungen.

Lesen Sie auch: Bad Laasphe: Luftfilter an Schulen bleiben eher die Ausnahme

Ziel der Baumaßnahme ist es nach Angaben der Stadt Bad Laasphe als Schulträger, angesichts der Entwicklung bei den Schülerzahlen und des künftigen Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter ab August 2026 „zusätzlichen Betreuungsraum“ zu schaffen. Momentan werden laut Stadt in der OGS 43 Kinder im Ganztags- und 13 Kinder im Halbtagsangebot betreut – für alle Kinder stehen zwei Betreuungsräume zur Verfügung.

52 oder 89 Quadratmeter für „zusätzlichen Betreuungsraum“

Die günstigere Variante auf dem Schulhof in Modul-Bauweise als unmittelbarer Anbau an das bestehende Schulgebäude bringt nach Angaben der Stadt rund 52 Quadratmeter neuen Betreuungsraum. Die Alternative wäre ein Anbau in klassischer Bauweise im ehemaligen Schulgarten – mit zwei neuen Räumen auf rund 89 Quadratmetern Grundfläche. Darüber hinaus könnten bei dieser Variante neue Parkplätze zur Rainstraße hin entstehen. Somit könne auch die Anlieferung der Mittagsversorgung für die OGS verbessert werden, argumentiert die Stadt. Beide Varianten könnten grundsätzlich im kommenden Jahr 2023 umgesetzt und auch aus dem städtischen Haushalt finanziert werden.

Lesen Sie auch: Bad Laasphe: 8000 Euro weniger für Offenen Ganztag

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein