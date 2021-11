Oktober in Wittgenstein: Sturm Ignatz bringt kräftige Böen

In fantastischen Herbstfarben erstrahlte die Natur am 4. Wochenende des Oktobers im Bad Berleburger „Entengarten“ direkt am Schloss.

Wittgenstein. Wetter: Der Oktober zeigte sich rund um die Wochenenden im goldenen Gewand. Dennoch: Regen und Sonne waren etwas seltener als üblich.

Nach einem noch vielfach spätsommerlichen September hatte der Oktober erwartungsgemäß dann doch deutlich herbstlichere Züge. Trotzdem lagen die Temperaturen etwas oberhalb der langjährigen Mittelwerte. Regen und Sonne waren etwas weniger und seltener als üblich zu beobachten. Die freundlichen Phasen reihten sich zur Freude vieler von uns vor allem rund um die Wochenenden. Das ergaben die Messungen und Beobachtungen des Wetterportal Wittgenstein (www.wetter-wittgenstein.de).

Die Temperaturen

Mit einer Mitteltemperatur von 6,9 Grad an der Vergleichsstation Kahlen Asten war der Oktober um 0,7 Grad wärmer als im Mittel der vergangenen 30 Jahre 1991-2020. Mit Mitteltemperaturen von 6,8 Grad in Benfe und 7,4 Grad in Feudingen lagen die Wittgensteiner Täler aufgrund vieler sternenklarer und kalter Nächte im Bereich der höchsten Berge. An der neuen Wetterstation am Golfplatz Sassenhausen war es mit 8,1 Grad sogar etwas milder als im Tal. Der Oktober begann überall in der Region mit den drei wärmsten Tagen des gesamten Monats. So erreichte Erndtebrück am Tag der Deutschen Einheit bei böigem Südwind knapp 18 Grad. Schwarzenau kam mit 19,6 Grad sogar fast noch mal in den Bereich eines „Warmen Tages“. Anschließend kühlte es sich doch spürbar ab und die Höchstwerte lagen für den Rest des Monats maximal noch bei rund 15 Grad, an einigen Tagen aber doch bereits deutlich im einstelligen Bereich.

Vor allem auf den Bergen wurden am 22. und 23. Oktober kaum mehr als 5 Grad gemessen. Schneeflocken waren aber noch keine zu beobachten. Trotzdem machte sich der Frühwinter insbesondere in den Tälern durch bereits zahlreiche Frostnächte bemerkbar. So kam der Wittgensteiner Kältepol Benfe auf 13 Frosttage mit einer Tiefsttemperatur von -5,8 Grad, auch in Dotzlar wurde sechsmal Frost registriert, während es wenig weiter oben am Golfplatz Sassenhausen mit 0,8 durchweg frostfrei blieb.

Der Niederschlag

Nach einem doch sehr trockenen September kam auch der 2. Herbstmonat nicht an die Durchschnittswerte heran. Grund waren hier vor allem die kaum vorhandenen kräftigen Niederschläge, denn die Niederschlagstage lagen doch im Normalbereich. So kamen nur im Umfeld des Sturms „IGNATZ“ am 21. Oktober mal deutlich mehr als 10 Liter pro Quadratmeter an einem Tag zusammen, insgesamt erreichte der Monat in Erndtebrück 75, in Bad Berleburg 50 und in Elsoff 41 Liter auf jeden Quadratmeter. Normal wären zwischen rund 70 und 100 Litern gewesen.

Der Wind

Nach dem extrem windarmenSeptember sorgte der Oktober für mehr Bewegung in der Atmosphäre. In Benfe lag der Mittelwind bei 5,7 km/h. Nach 3,3 km/h im September war es der windigste Monat seit Mai. In nochmals andere Sphären schwebt die Station am Golfplatz Wittgensteiner Land in Sassenhausen, welche exponiert auf einer Kuppe steht und eine mittlere Windgeschwindigkeit von 9,1 km/h erreichte.

Im Umfeld des Sturms „Ignatz“ am Vormittag des 21. Oktobers wurde hier eine Böe von 105 km/h gemessen. In der Umgebung waren daher einige Waldschäden und kurzzeitig auch gesperrte Straßen zu beobachten. Die Sonne erreichte mit 80 bis knapp 100 Stunden in etwa die Normalwerte der vergangenen 30 Jahre. Positiv war, dass die sonnigsten Tage meist rund um die Wochenenden lagen und die goldenen Laubblätter damit besonders gut genossen werden konnten.

